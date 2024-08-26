Katkı maddelerinden uzak kolay ve güvenilir enfes dondurma tarifi...

Yayınlanma: 26.08.2024 - 23:27

Güncelleme: 26.08.2024 - 23:27

Yaz sıcaklarında serinlemenin en tatlı yolu, ev yapımı dondurma! Marketlerde satılan dondurmalar her ne kadar lezzetli olsa da, evde kendi ellerinizle hazırladığınız bir dondurmanın keyfi bambaşka. İşte kolayca hazırlayabileceğiniz, ferahlatıcı ev yapımı dondurma tarifi...

MALZEMELER

500 gram dondurulmuş çilek

1 su bardağı süt

1/2 su bardağı toz şeker (isteğe bağlı olarak azaltılabilir)

1 su bardağı krema

1 tatlı kaşığı limon suyu (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

Taze çilekleri yıkayıp saplarını ayıkladıktan sonra kağıt havlu ile kurulayın.

Çilekleri bir tepsiye yayıp, birbirine yapışmadan dondurucuda en az 4 saat, tercihen bir gece boyunca dondurun.

Dondurulmuş çilekleri bir mutfak robotu veya güçlü bir blender içine alın.

Üzerine sütü ve şekeri ekleyin.

Blenderı çalıştırarak çilekleri parçalayın ve karışımı püre haline getirin. Eğer karışım çok sert olursa, biraz daha süt ekleyerek kıvamı ayarlayabilirsiniz.

Çilek püresine kremayı ekleyin ve karıştırarak tüm malzemelerin iyice birleşmesini sağlayın. Bu aşamada isterseniz limon suyu da ekleyebilirsiniz. Limon suyu çileğin tadını daha belirgin hale getirecek ve dondurmaya ferah bir tat katacaktır.

Hazırladığınız çilekli karışımı bir dondurma kabına veya kapaklı bir saklama kabına aktarın.

Karışımı dondurucuya koyun ve 1 saat arayla karıştırarak (toplamda 3-4 kez) kremamsı bir doku elde edene kadar bekletin. Bu işlem dondurmanın kristalleşmesini önleyecektir.

Çilekli dondurmayı dondurucudan çıkarın ve 5-10 dakika kadar oda sıcaklığında bekletin, ardından dondurma kaşığı ile servis yapın.

Dilerseniz üzerini taze çilek, çikolata parçaları veya fındık ile süsleyebilirsiniz.