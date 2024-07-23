Sıcak havalarda içinizi serinletecek doğal lezzet: Kayısılı soğuk çay tarifi...

Sıcak havaların üstesinden gelmenin en ferahlatıcı yolu, buz gibi soğuk içeceklerle kendinizi serinletmektir. Peki, hem sağlıklı hem de serinletici bir lezzet olan bu içecek nasıl yapılır? İşte, kayısılı soğuk çay tarifi...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.07.2024 - 18:42
Sıcak havalarda içinizi serinletecek doğal lezzet: Kayısılı soğuk çay tarifi...
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Kayısı, hem besleyici içeriği hem de eşsiz lezzetiyle popüler bir meyvedir. En önemli özelliklerinden biri, kayısının çeşitli şekillerde kullanılabilmesidir. Özellikle yaz aylarında ferahlatıcı bir seçenek olarak öne çıkan kayısılı soğuk çay, yaz davetlerinizin vazgeçilmez içeceklerinden biri olacak. Bu içecek, kayısının doğal tatlılığını ve serinletici etkisini bir araya getirerek mükemmel bir yaz keyfi sunar. Peki, hem sağlıklı hem de serinletici bir lezzet olan bu içecek nasıl yapılır? İşte, kayısılı soğuk çay tarifi...

KAYISILI SOĞUK ÇAY TARİFİ

Malzemeler:

20-25 adet kayısı

1 su bardağı demlenmiş siyah çay

1 litre su

1 yemek kaşığı bal

KAYISILI SOĞUK ÇAY YAPILIŞI

Kayısıların çekirdeklerini çıkarın.

2 su bardağı suda yumuşayıncaya kadar kaynatın.

Kayısılar iyice yumuşayınca ocaktan alın ve bir kabın üzerine süzgeç koyarak kayısıları süzgece boşaltın.

Ezerek posalarını çıkarın. 

Böylece alttaki kaba suyu da geçmiş olur.

Suyunu çıkardığınız kaba 5 su bardağı (1 litre) soğuk su ilave edin.

Demlediğiniz çayı ve balı da ekleyip karıştırın ve soğuması için dolapta bekletin. 

Soğuduktan sonra dilerseniz buzlu ile servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!


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