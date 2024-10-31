Saray mutfağından soflarınıza gelen enfes lezzet: Ayva dolması tarifi

Saray mutfağından soflarınıza gelen enfes lezzet: Ayva dolması tarifi

Özel günlerde veya farklı bir lezzet denemek istediğinizde ayva dolması, zarif sunumu ve özgün tadıyla sofralarınıza hoş bir dokunuş katacaktır.

cumhuriyet.com.tr
31 Ekim 2024 Perşembe, 16:01
Saray mutfağından soflarınıza gelen enfes lezzet: Ayva dolması tarifi

Ayva dolması, Osmanlı mutfağından günümüze kadar gelen, kendine has lezzetiyle öne çıkan özgün bir yemektir. Tatlı ve tuzlu tatların uyumunu bir arada sunan ayva dolması, özellikle kış aylarında sofralara hoş bir farklılık katar. 

Saray mutfağından soflarınıza gelen enfes lezzet: Ayva dolması tarifi

Hem besleyici hem de oldukça sağlıklı olan ayva dolması, aynı zamanda misafir ağırlarken etkileyici bir sunum yapmanıza olanak tanır. Peki, saray mutfağından soflarınıza gelen bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, leziz ayva dolması tarifi...

Saray mutfağından soflarınıza gelen enfes lezzet: Ayva dolması tarifi

AYVA DOLMASI TARİFİ

Malzemeler

Dolma için:

4 adet ayva

200 gram kıyma (veya zeytinyağlı tercih edilecekse dolmalık pirinç)

1 adet kuru soğan (ince doğranmış)

1-2 diş sarımsak (rendelenmiş)

Yarım çay bardağı pirinç veya bulgur

Yarım çay bardağı ceviz içi (ince dövülmüş, tercihe bağlı)

Bir tutam kuş üzümü veya kuru üzüm

Tuz, karabiber, tarçın, yenibahar

1 yemek kaşığı tereyağı veya zeytinyağı

Sosu için:

1 su bardağı su

1 yemek kaşığı salça

1 yemek kaşığı limon suyu veya nar ekşisi

Tuz ve karabiber

Saray mutfağından soflarınıza gelen enfes lezzet: Ayva dolması tarifi

AYVA DOLMASI YAPILIŞI

Ayvaları yıkadıktan sonra üst kısımlarını kapak şeklinde kesin ve çekirdekli kısımlarını çıkararak içini dikkatlice oyun.

Ayvaların iç kısımlarının kararmaması için limonlu suda bekletebilirsiniz.

Bir tavada tereyağını (veya zeytinyağını) ısıtarak ince doğranmış soğanları ve rendelenmiş sarımsağı kavurun.

Üzerine kıymayı ekleyip birkaç dakika kavurduktan sonra pirinç veya bulguru ekleyin.

Harca ceviz içi, kuş üzümü, tuz, karabiber, tarçın ve yenibahar ekleyerek tüm malzemeler karışıp yumuşayana kadar pişirin.

Hazırladığınız dolma harcını oyulmuş ayvaların içine sıkıca doldurun.

Ayvaların üstünü kapak olarak kestiğiniz parçalarla kapatın ve dolmaları bir tencereye dik şekilde yerleştirin.

Bir kasede su, salça, limon suyu veya nar ekşisi ve tuzu karıştırarak sos hazırlayın.

Bu sosu ayvaların üzerine gezdirin.

Tencerenin kapağını kapatıp, kısık ateşte ayvalar yumuşayana kadar yaklaşık 30-40 dakika pişirin.

Servis yaparken üzerine ince doğranmış ceviz veya maydanoz serpebilir, yanına yoğurt ekleyerek sunumu daha zengin bir hale getirebilirsiniz.

Afiyet olsun!

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