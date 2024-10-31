Saray mutfağından soflarınıza gelen enfes lezzet: Ayva dolması tarifi

AYVA DOLMASI YAPILIŞI

Ayvaları yıkadıktan sonra üst kısımlarını kapak şeklinde kesin ve çekirdekli kısımlarını çıkararak içini dikkatlice oyun.

Ayvaların iç kısımlarının kararmaması için limonlu suda bekletebilirsiniz.

Bir tavada tereyağını (veya zeytinyağını) ısıtarak ince doğranmış soğanları ve rendelenmiş sarımsağı kavurun.

Üzerine kıymayı ekleyip birkaç dakika kavurduktan sonra pirinç veya bulguru ekleyin.

Harca ceviz içi, kuş üzümü, tuz, karabiber, tarçın ve yenibahar ekleyerek tüm malzemeler karışıp yumuşayana kadar pişirin.

Hazırladığınız dolma harcını oyulmuş ayvaların içine sıkıca doldurun.

Ayvaların üstünü kapak olarak kestiğiniz parçalarla kapatın ve dolmaları bir tencereye dik şekilde yerleştirin.

Bir kasede su, salça, limon suyu veya nar ekşisi ve tuzu karıştırarak sos hazırlayın.

Bu sosu ayvaların üzerine gezdirin.

Tencerenin kapağını kapatıp, kısık ateşte ayvalar yumuşayana kadar yaklaşık 30-40 dakika pişirin.

Servis yaparken üzerine ince doğranmış ceviz veya maydanoz serpebilir, yanına yoğurt ekleyerek sunumu daha zengin bir hale getirebilirsiniz.

Afiyet olsun!