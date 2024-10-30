Bir sonbahar klasiği: Kremalı balkabağı çorbası tarifi

Yayınlanma: 30.10.2024 - 10:27

Güncelleme: 30.10.2024 - 10:27

Sonbaharın lezzetli ve sıcak tadını sofralarınıza getiren kremalı balkabağı çorbası, balkabağının hafif tatlı aromasıyla harika bir uyum sağlar. Özellikle soğuk günlerde içinizi ısıtacak bu çorba, pratik yapımı ve zengin lezzetiyle sonbaharın vazgeçilmezi olacak.

Malzemeler

500 gram balkabağı (doğranmış)

1 adet orta boy soğan (doğranmış)

1 adet havuç (doğranmış)

2 diş sarımsak (ince doğranmış)

2 yemek kaşığı zeytinyağı veya tereyağı

1 çay bardağı krema

4 su bardağı sebze veya tavuk suyu

Tuz ve karabiber

Üzeri için: ince doğranmış maydanoz veya krema gezdirmek için birkaç damla

Yapılışı

1. Sebzeleri Kavurun:

Bir tencereye zeytinyağı veya tereyağını alın ve orta ateşte eritin.

Doğranmış soğan, havuç ve sarımsağı ekleyin, yumuşayana kadar 4-5 dakika kavurun.

2. Balkabağını Ekleyin:

Balkabağını da tencereye ekleyip 3-4 dakika daha kavurun. Bu işlem balkabağının lezzetini arttıracaktır.

3. Suyu Ekleyip Pişirin:

Sebze veya tavuk suyunu ekleyin, tuz ve karabiberle tatlandırın.

Çorbayı kaynayana kadar yüksek ateşte pişirin, sonra altını kısıp balkabağı yumuşayana kadar (yaklaşık 20 dakika) pişirmeye devam edin.

4. Blender ile Pürüzsüz Hale Getirin:

Çorbayı ocaktan alıp bir blender yardımıyla pürüzsüz bir kıvam alana kadar çekin.

5. Krema Ekleyin ve Servis Edin:

Çorbayı tekrar ocağa alıp kremayı ekleyin, karıştırarak 2-3 dakika daha ısıtın.

Çorbayı kaselere alın, üzerine ince doğranmış maydanoz veya bir miktar krema gezdirerek servis edin.