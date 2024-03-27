Trakya'nın en eski lezzetlerinden: Asma yaprağına yapılan Loznik Pidesi tarifi...

Loznik, Trakya mutfağının kaybolmaya yüz tutan, farklı bir pide uygulamasıdır. Batı Trakya kökenli göçmenler tarafından Trakya'ya taşınmıştır ve özellikle Keşan yöresinde hala popülerliğini korumaktadır. Ancak Gelibolu, Eceabat ve Kırklareli gibi bazı bölgelerde de sınırlı olarak bulunmaktadır. Loznik, özellikle bu pidenin özgün adıdır, ancak "Asmalı Pide" veya "Asma Yapraklı Göçmen Pidesi" gibi türetilmiş isimlerle de anılmaktadır.