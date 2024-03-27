Trakya'nın en eski lezzetlerinden: Asma yaprağına yapılan Loznik Pidesi tarifi...
Loznik, Trakya mutfağının kaybolmaya yüz tutan, farklı bir pide uygulamasıdır. Batı Trakya kökenli göçmenler tarafından Trakya'ya taşınmıştır ve özellikle Keşan yöresinde hala popülerliğini korumaktadır. Ancak Gelibolu, Eceabat ve Kırklareli gibi bazı bölgelerde de sınırlı olarak bulunmaktadır. Loznik, özellikle bu pidenin özgün adıdır, ancak "Asmalı Pide" veya "Asma Yapraklı Göçmen Pidesi" gibi türetilmiş isimlerle de anılmaktadır.
Asma Pide ya da Asma Yapraklı Göçmen Pidesi olarak bilinen loznik, Rumeli'ye ait geleneksel bir lezzettir. Kökenleri oldukça köklü olan loznik, genellikle ekşi ayranla birlikte servis edilir. Bu özgün lezzet, özellikle Trakya ve çevresinde popülerdir ve yöresel mutfakların önemli bir parçasını oluşturur. Peki, Trakya'nın en eski lezzetlerinden biri olan bu tarif nasıl yapılır? İşte asma yaprağına yapılan Loznik Pidesi tarifi...
LOZNİK PİDESİ TARİFİ
Malzemeler:
250 gram salamura asma yaprağı
2 su bardağı mısır unu
1,5 su bardağı yoğurt
2 kahve fincanı zeytinyağı
1 demet taze soğan
2 dal pırasa
1/2 demet maydanoz
1/2 su bardağı su
1 tatlı kaşığı toz şeker
1 silme tatlı kaşığı tuz
LOZNİK PİDESİ YAPILIŞI
Loznik için önce derince bir kabın içine yoğurdu alın.
İçine mısır ununu ilave edin ve güzelce karıştırın.
Maydanozları, pırasaları, taze soğanları ince ince doğrayın ve içine ekleyin.
Su, tuz, ve şekeri de ilave edip iyice karıştırın.
Boza kıvamında bir karışım elde edeceksiniz.
Eğer kıvamı yoğun olursa biraz daha su ilavesi yapabilirsiniz.
Kaynayan suda asma yapraklarını 3 dakika kadar haşlayıp hemen çıkartın.
Yapışmaz tabanlı genişçe bir tavayı hafifçe yağlayın.
Asma yapraklarını, damarlı kısımları üstte kalacak şekilde ve tavanın kenarlarından hafifçe sarkacak şekilde tüm tavanın zeminine yerleştirin.
Hazırladığınız karışımı içine boşaltın ve yanlardan sarkan kenarları üstüne doğru kapatın.
Kalan boşlukları da asma yaprağıyla kaplayın ve ocağın altını açın.
Ara ara çevirerek yaklaşık 15 dakika pişirin.
Ardından bir tepsi yardımıyla ters yüz edin ve diğer tarafını da 15 dakika pişirin.
Lozniği servis tabağına alıp, dilimleyerek servis edin.
Afiyet olsun!
Loznik Pidesi tarifi pişirme önerisi:
Yapışmaz tabanlı bir tavada pişirme işlemi daha kolay olacaktır. Eğer yapışmaz bir tavaya sahip değilseniz, tavayı hafifçe yağlayarak yapışmayı önleyebilirsiniz.
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