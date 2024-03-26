İftar sofralarının sağlıklı lezzeti: Şehriyeli tavuk çorbası tarifi
İftar sofraları, sağlıklı ve besleyici yemeklerle donatıldığında daha anlamlı ve tatmin edici olur. Şehriyeli tavuk çorbası, iftar sofralarında hem lezzetli bir başlangıç hem de sağlıklı bir seçenek olarak öne çıkar.
Bu pratik tarif, hem doyurucu hem de besleyici özellikleriyle iftar sofralarınıza değer katarak sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz bir lezzet sunar. İşte, iftar sofralarınızın favorisi olacak olan şehriyeli tavuk çorbası tarifi...
ŞEHRİYELİ TAVUK ÇORBASI TARİFİ
Malzemeler
- 200gr tavuk göğsü
- 1 tatlı kaşığı tuz (haşlarken kullanılacak)
- 1 su bardağı tavuk suyu
- 3 su bardağı sıcak su
- Yarım çay bardağı tel şehriye
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 tatlı kaşığı nane
- 1 çay kaşığı pulbiber
- 1 çay kaşığı karabiber
Terbiyesi için;
- 2 yemek kaşığı un
- 1 yemek kaşığı limon suyu
- 2 su bardağı ılık su
Yapılış
- Tavuk etini uygun bir tencereye alarak üzerine tuz ekleyelim.
- Üzerini geçecek kadar su ilave ettikten sonra haşlanmaya bırakalım Haşlanırken ara ara üzerinde oluşan köpükleri temizleyelim.
- Tavuğumuz haşlandıktan sonra suyun içerisinden alalım ve tavuk suyunu da bir süzgeçten geçirerek bir kenara alalım.
- Tavuk göğsümüz soğuduktan sonra didikleyelim.
- Çorba tenceresine tavuk suyunu, sıcak suyu ve didiklenmiş tavuk etlerini ekleyip kaynatalım.
- Kaynadıktan sonra içerisine tel şehriyeleri ilave edip karıştıralım.
- Terbiyesi için limon suyu, un ve suyu çırparak çorbaya ilave edelim. Çorbamızı kısık ateşte, ara ara karıştırarak pişmeye bırakalım.
- Şehriyeler pişmeye yakın tuz, nane, isteğe bağlı pul biber ve karabiber serperek 5 dakika kadar kaynattıktan sonra ocaktan alalım.
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