İftar sofralarının sağlıklı lezzeti: Şehriyeli tavuk çorbası tarifi

Yayınlanma: 26.03.2024 - 12:08

Güncelleme: 26.03.2024 - 12:08

Bu pratik tarif, hem doyurucu hem de besleyici özellikleriyle iftar sofralarınıza değer katarak sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz bir lezzet sunar. İşte, iftar sofralarınızın favorisi olacak olan şehriyeli tavuk çorbası tarifi...

ŞEHRİYELİ TAVUK ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

200gr tavuk göğsü

1 tatlı kaşığı tuz (haşlarken kullanılacak)

1 su bardağı tavuk suyu

3 su bardağı sıcak su

Yarım çay bardağı tel şehriye

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı nane

1 çay kaşığı pulbiber

1 çay kaşığı karabiber

Terbiyesi için;

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı limon suyu

2 su bardağı ılık su

Yapılış