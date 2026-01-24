Galeta ununu rafa kaldırın: Tuzlu çubuk kraker paneli çıtır tavuk tarifi...

Evdeki bayatlamaya yüz tutmuş tuzlu çubuk krakerler ile hazırlanabilecek enfes bir tarif...

MALZEMELER

2 adet tavuk göğsü (Parmak şeklinde uzun uzun doğranmış)

1 paket tuzlu çubuk kraker (Bildiğimiz klasik market krakeri)

2 adet yumurta

Yarım su bardağı un

Kızartmak için: Sıvı yağ (İsterseniz fırında da yapabilirsiniz)

Şipşak Ballı Hardal Sos:

2 yemek kaşığı mayonez

1 yemek kaşığı hardal

1 tatlı kaşığı bal

ADIM ADIM HAZIRLANIŞI

Çubuk krakerleri mutfak robotundan geçirin veya bir buzdolabı poşetine koyup bardağın tabanıyla vura vura ezin. Un gibi olmasın, biraz irili ufaklı kalsın ki çıtırtısı hissedilsin. Geniş bir tabağa yayın.

Bir tabağa unu, başka bir tabağa çırpılmış yumurtaları, son tabağa da kraker kırıntılarını koyun.

Tavuk parçalarını önce una, sonra yumurtaya, en son da krakerlere iyice bulayın.

Kızgın yağda arkalı önlü altın sarısı olana kadar (yaklaşık 3-4 dakika) kızartın. (Fırında yapacaksanız: Yağlı kağıt serili tepsiye dizip üzerine fırçayla az yağ sürün ve 200 derecede 20 dakika pişirin.)

Mayonez, hardal ve balı küçük bir kapta karıştırın. Çıtır tavukları bu sosa bandırarak yemenin keyfini çıkarın.