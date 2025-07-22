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Geleneksel Gaziantep usulü: Acılı kısır tarifi

Geleneksel Gaziantep usulü: Acılı kısır tarifi

22.07.2025 14:42:00
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Haber Merkezi
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Geleneksel Gaziantep usulü: Acılı kısır tarifi

Baharatın yakıcı aroması, salçanın yoğun lezzeti ve taze yeşilliklerin ferahlatıcı dokunuşuyla Antep usulü kısır, sofralara Güneydoğu’nun eşsiz mutfağını taşıyor. İşte, Geleneksel Gaziantep usulü: Acılı kısır tarifi...

Her lokmasında acının, ekşinin ve doğallığın mükemmel dengesini sunan bu yöresel tat, klasik kısırdan çok daha fazlası. Geleneksel lezzetleri sevenler için vazgeçilmez bir tarif. İşte, Geleneksel Gaziantep usulü: Acılı kısır tarifi...

GAZİANTEP USULÜ ACILI KISIR TARİFİ

Malzemeler

Bulgur ve Baharat Karışımı:

  • 2 su bardağı ince köftelik bulgur
  • 1,5 su bardağı sıcak su
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 1 tatlı kaşığı isot (Urfa biberi)
  • 1 tatlı kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 tatlı kaşığı tuz

Aromatik Sosu İçin:

  • Yarım çay bardağı zeytinyağı
  • 3 diş sarımsak (ezilmiş)
  • 1 adet rendelenmiş domates
  • Yarım limon suyu
  • 2-3 yemek kaşığı nar ekşisi

Yeşillikler:

  • 5-6 dal taze soğan
  • Yarım demet maydanoz
  • Yarım demet taze nane
  • 1 tutam reyhan (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

  • Bulguru Demleyin: İnce köftelik bulguru geniş bir kaba alın. Üzerine sıcak suyu gezdirin, karıştırın ve üzerini kapatıp 10-15 dakika bulgurlar şişene kadar bekletin.
  • Baharatlarla Yoğurun: Bulgur şişince içine domates ve biber salçasını, baharatları (isot, pul biber, kimyon, karabiber, tuz) ekleyin. Elinizle yoğurarak bulgura iyice yedirin. Antep usulünde bu aşama önemlidir; salçalar çiğ kalmamalı.
  • Aromatik sosu hazırlayın: Bir tavada zeytinyağını ısıtın. İçine rendelenmiş domates ve ezilmiş sarımsağı ekleyin, 2-3 dakika kadar kavurun. Ocaktan alıp içine nar ekşisi ve limon suyunu ilave edin. Bu sosu bulgur karışımına dökün ve güzelce karıştırın.
  • Yeşillikleri ekleyin: Taze soğan, maydanoz, nane ve varsa reyhanı ince doğrayın. Bulgura ekleyin ve nazikçe karıştırın.
  • Dinlendirip Servis Edin: Kısırı 15-20 dakika kadar dinlendirin ki aromalar iyice otursun. Marul yaprakları, limon dilimleri ve acı biber turşusuyla servis edin.
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