Her lokmasında acının, ekşinin ve doğallığın mükemmel dengesini sunan bu yöresel tat, klasik kısırdan çok daha fazlası. Geleneksel lezzetleri sevenler için vazgeçilmez bir tarif. İşte, Geleneksel Gaziantep usulü: Acılı kısır tarifi...
GAZİANTEP USULÜ ACILI KISIR TARİFİ
Malzemeler
Bulgur ve Baharat Karışımı:
- 2 su bardağı ince köftelik bulgur
- 1,5 su bardağı sıcak su
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 yemek kaşığı biber salçası
- 1 tatlı kaşığı isot (Urfa biberi)
- 1 tatlı kaşığı pul biber
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 tatlı kaşığı tuz
Aromatik Sosu İçin:
- Yarım çay bardağı zeytinyağı
- 3 diş sarımsak (ezilmiş)
- 1 adet rendelenmiş domates
- Yarım limon suyu
- 2-3 yemek kaşığı nar ekşisi
Yeşillikler:
- 5-6 dal taze soğan
- Yarım demet maydanoz
- Yarım demet taze nane
- 1 tutam reyhan (isteğe bağlı)
YAPILIŞI
- Bulguru Demleyin: İnce köftelik bulguru geniş bir kaba alın. Üzerine sıcak suyu gezdirin, karıştırın ve üzerini kapatıp 10-15 dakika bulgurlar şişene kadar bekletin.
- Baharatlarla Yoğurun: Bulgur şişince içine domates ve biber salçasını, baharatları (isot, pul biber, kimyon, karabiber, tuz) ekleyin. Elinizle yoğurarak bulgura iyice yedirin. Antep usulünde bu aşama önemlidir; salçalar çiğ kalmamalı.
- Aromatik sosu hazırlayın: Bir tavada zeytinyağını ısıtın. İçine rendelenmiş domates ve ezilmiş sarımsağı ekleyin, 2-3 dakika kadar kavurun. Ocaktan alıp içine nar ekşisi ve limon suyunu ilave edin. Bu sosu bulgur karışımına dökün ve güzelce karıştırın.
- Yeşillikleri ekleyin: Taze soğan, maydanoz, nane ve varsa reyhanı ince doğrayın. Bulgura ekleyin ve nazikçe karıştırın.
- Dinlendirip Servis Edin: Kısırı 15-20 dakika kadar dinlendirin ki aromalar iyice otursun. Marul yaprakları, limon dilimleri ve acı biber turşusuyla servis edin.