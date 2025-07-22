Her lokmasında acının, ekşinin ve doğallığın mükemmel dengesini sunan bu yöresel tat, klasik kısırdan çok daha fazlası. Geleneksel lezzetleri sevenler için vazgeçilmez bir tarif. İşte, Geleneksel Gaziantep usulü: Acılı kısır tarifi...

GAZİANTEP USULÜ ACILI KISIR TARİFİ

Malzemeler

Bulgur ve Baharat Karışımı:

2 su bardağı ince köftelik bulgur

1,5 su bardağı sıcak su

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı isot (Urfa biberi)

1 tatlı kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

Aromatik Sosu İçin:

Yarım çay bardağı zeytinyağı

3 diş sarımsak (ezilmiş)

1 adet rendelenmiş domates

Yarım limon suyu

2-3 yemek kaşığı nar ekşisi

Yeşillikler:

5-6 dal taze soğan

Yarım demet maydanoz

Yarım demet taze nane

1 tutam reyhan (isteğe bağlı)

YAPILIŞI