Gaziantep usulü söğürme tarifi: Köz patlıcan ile etin efsane uyumu

Gaziantep mutfağı, kebapları ve baklavaları kadar yöresel yemekleriyle de ünlüdür. Bu lezzetlerden biri olan söğürme, közlenmiş patlıcanın aromasıyla etin birleştiği nefis bir tariftir. Hem davet sofralarında hem de günlük yemeklerde tercih edilen bu yöresel tat, Gaziantep’in misafirperverliğini ve mutfak zenginliğini sofralara taşır.

SÖĞÜRME NEDİR?

“Söğürmek” kelimesi, közde pişirmek anlamına gelir. Söğürme de adını közde pişirilmiş patlıcanlardan alır. Gaziantep usulünde, kuzu eti ile közlenmiş patlıcan bir araya getirilir, baharatlarla lezzetlendirilir ve ortaya damaklarda iz bırakan bir yemek çıkar.

MALZEMELER

500 gr kuzu kuşbaşı (isteğe bağlı dana eti de kullanılabilir)

4 adet patlıcan

2 adet domates

2 adet yeşil biber

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber, pul biber

YAPILIŞI

Patlıcanları közleyin: Ocakta, fırında ya da mangalda közlediğiniz patlıcanların kabuklarını soyup ince doğrayın.

Eti pişirin: Tencereye kuşbaşı etleri alın, kendi suyunu salıp çekene kadar kavurun. Ardından tereyağı ve zeytinyağı ekleyip etler yumuşayıncaya kadar pişirin.

Sebzeleri ekleyin: Küp doğranmış domates, biber ve ezilmiş sarımsağı etin üzerine ekleyin. Birkaç dakika kavurun.

Patlıcanlarla buluşturun: Doğranmış köz patlıcanları ekleyin, tuz ve baharatlarla tatlandırın. Karıştırarak birkaç dakika pişirin.

Servis: Sıcak sıcak, yanında lavaş veya pilavla servis edin.