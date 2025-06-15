Gece açlığına sağlıklı ve pratik atıştırmalık: Yulaflı kurabiye tarifi

Hem lezzetli hem de sağlıklı atıştırmalık arayanların favorisi olan yulaflı kurabiye, lif ve besin değeri bakımından oldukça zengin bir alternatiftir. Çay ve kahve yanında keyifle tüketebileceğiniz bu kurabiyeler; çocuklar, spor yapanlar ve diyetine dikkat edenler için de uygun bir seçenektir. Peki, gece açlığına sağlıklı ve pratik atıştırmalık olan bu tarif nasıl yapılır? İşte, enfes yulaflı kurabiye tarifi...





YULAFLI KURABİYE TARİFİ

Malzemeler:

1 su bardağı yulaf ezmesi

1 su bardağı tam buğday unu (veya normal un)

100 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

1 adet yumurta

Yarım su bardağı esmer şeker (veya bal)

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 çay kaşığı tarçın

Yarım çay kaşığı tuz

Yarım su bardağı kuru üzüm veya damla çikolata (isteğe bağlı)

Yarım su bardağı ceviz veya fındık (kıyılmış)

YULAFLI KURABİYE YAPILIŞI

Derin bir karıştırma kabında tereyağı ve şekeri krema kıvamına gelene kadar çırpın.

Üzerine yumurtayı ekleyip karıştırmaya devam edin.

Ayrı bir kapta un, yulaf ezmesi, kabartma tozu, tarçın ve tuzu karıştırın.

Bu kuru karışımı, sıvı karışıma yavaş yavaş ekleyerek güzelce yoğurun.

Kıyılmış ceviz, kuru üzüm veya damla çikolatayı ilave edip hamura yedirin.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.

Önceden ısıtılmış 175 derece fırında yaklaşık 12-15 dakika kadar pişirin.

Kurabiyeleri fırından çıkardıktan sonra tamamen soğumaya bırakın.

Soğudukça kıtır kıtır bir doku kazanacaktır.

Afiyet olsun!