Tatlı ve ekşinin enfes uyumu: Domates reçeli tarifi

Klasik reçel tariflerinden sıkıldıysanız ve sofralarınıza farklı bir lezzet katmak istiyorsanız, domates reçeli tam size göre! Hem hafif ekşi hem tatlı aromasıyla damaklarda iz bırakan bu reçel, özellikle Akdeniz mutfağında oldukça sevilen bir lezzettir. Üstelik yapımı da sandığınızdan çok daha kolay. Peki, tatlı ve ekşinin enfes uyumu olan bu tarif nasıl yapılır? İşte, leziz domates reçeli tarifi...





DOMATES REÇELİ TARİFİ

Malzemeler:

1 kg cherry veya kokteyl domates

750 gr toz şeker

1 adet limonun suyu

2 adet karanfil (isteğe bağlı)

1 çubuk tarçın (isteğe bağlı)

1 su bardağı su

DOMATES REÇELİ YAPILIŞI

Domateslerin kabuklarını kolayca soymak için üzerlerine hafifçe çizik atın.

Kaynar suda yaklaşık 30 saniye bekletip ardından soğuk suya alın.

Kabuklarını soyduktan sonra sap kısımlarını temizleyin.

Geniş bir tencereye toz şekeri ve suyu alın.

Şeker eriyene kadar karıştırarak kaynatın.

Şurup kaynamaya başlayınca limon suyunu, karanfili ve tarçını ekleyin.

Soyulmuş domatesleri şerbete ilave edin.

Orta ateşte domatesler yumuşayana ve şerbet koyu kıvama gelene kadar yaklaşık 45-50 dakika pişirin.

Pişirme sırasında üzerinde oluşan köpükleri almayı unutmayın.

Reçel soğuyunca kavanozlara doldurun ve kapağını sıkıca kapatın.

Serin ve karanlık bir yerde saklayabilir, kahvaltılarda veya tatlıların yanında afiyetle tüketebilirsiniz.

Afiyet olsun!