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Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi: Acuka tarifi

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi: Acuka tarifi

14.06.2025 23:18:00
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Haber Merkezi
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Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi: Acuka tarifi

Acuka, kahvaltı sofralarına renk ve lezzet katan, yapımı son derece kolay bir tariftir. Üstelik sadece kahvaltılarda değil; meze sofralarında, sandviçlerin içinde ya da aperatif olarak da tüketebilirsiniz. Peki, kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes kıvamıyla acuka tarifi...

Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden biri olan acuka, özellikle kahvaltı sofralarında sıkça tercih edilen nefis bir mezedir. Hem pratik hazırlanışı hem de zengin aromasıyla sofraları şenlendiren acuka, ekmeğin üzerine sürülerek tüketilir ve uzun süre dayanmasıyla da avantaj sağlar. Peki, kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes kıvamıyla acuka tarifi...


ACUKA TARİFİ

Malzemeler:

1 su bardağı ceviz içi (ince çekilmiş)

3 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

4 diş sarımsak (ezilmiş)

1 çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 tatlı kaşığı kekik

1 çay kaşığı kimyon

Yarım çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı limon suyu

Tuz (damak zevkine göre)

ACUKA YAPILIŞI

Ceviz içini rondodan geçirerek ince çekin. 

Eğer isterseniz hafif dişe gelen kıvamda bırakabilirsiniz.

Derin bir kaba domates salçası ve biber salçasını alın.

Üzerine ezilmiş sarımsakları ve limon suyunu ekleyin.

Zeytinyağını yavaş yavaş ilave ederek karıştırın.Pul biber, toz biber, kekik, kimyon, karabiber ve tuzu ilave edin.

Tüm malzemeleri homojen kıvam alana kadar karıştırın.

Son olarak çekilmiş cevizleri ekleyin ve tekrar güzelce karıştırın.

Acuka kıvam aldığında servise hazırdır.

Acukayı sterilize edilmiş cam kavanozda buzdolabında yaklaşık 1-2 hafta muhafaza edebilirsiniz.

Servis ederken üzerine biraz zeytinyağı gezdirebilir, taze nane veya maydanozla süsleyebilirsiniz. 

Afiyet olsun!

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