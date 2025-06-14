Yaz mevsimine çok yakışan ferahlatıcı lezzet: Limonlu muhallebi tarifi

Yaz aylarının serinleten, hafif ve ferah tatlılarından biri de limonlu muhallebidir. Hem yapımı pratik hem de limonun kendine has aromasıyla damakta iz bırakan bu tatlı, özellikle sıcak günlerde hafif bir alternatif arayanlar için idealdir. Peki, yaz mevsimine çok yakışan bu ferahlatıcı lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes limonlu muhallebi tarifi...





LİMONLU MUHALLEBİ TARİFİ

Malzemeler:

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı mısır nişastası

1 adet limon kabuğu rendesi

Yarım limonun suyu

1 paket vanilin

1 yemek kaşığı tereyağı

LİMONLU MUHALLEBİ YAPILIŞI

Tencereye süt, şeker, un ve nişastayı koyun.

Çırpıcıyla sürekli karıştırarak topaklanmaması için iyice karıştırın.

Karışımı orta ateşte sürekli karıştırarak pişirin.

Kaynamaya başlayınca kıvam alacaktır.

Ocaktan almadan önce limon kabuğu rendesini ve limon suyunu ekleyin.

Vanilini ve tereyağını da ilave edip iyice karıştırın.

Muhallebiyi kaselere veya kuplara paylaştırın.

Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabında en az 2-3 saat soğutun.

Üzerini dilerseniz limon dilimleri, nane yaprakları veya hindistancevizi ile süsleyerek servis edebilirsiniz.