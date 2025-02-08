Hafta sonu sabahına lezzet katın: Pazar kahvaltısı için 6 pratik tarif

4. YOĞURTLU KAHVALTI KASESİ (GRANOLA VE MEYVE İLE)

Sağlıklı ve lezzetli bir kahvaltı için yoğurtlu kahvaltı kasesi, çok pratik ve besleyicidir. Yoğurdu meyve ve granola ile birleştirerek güne enerjik bir başlangıç yapabilirsiniz.

Malzemeler:

1 su bardağı yoğurt

Yarım muz

1 avuç yaban mersini veya çilek

2 yemek kaşığı granola

1 tatlı kaşığı bal (isteğe bağlı)

Hazırlık:

Yoğurdu bir kaseye alın. Üzerine doğranmış muz, yaban mersini veya çilek gibi taze meyveleri ekleyin. Granolayı serpiştirin ve son olarak bal ekleyin. Hem sağlıklı hem de lezzetli bir kahvaltı kasesi hazır!