Geleneksel İtalyan tarzı ile akşam yemeğine hem lezzetli hem pratik tat: Cannelloni tarifi

Yayınlanma: 06.02.2025 - 16:21

Güncelleme: 06.02.2025 - 16:21

Cannelloni, İtalyan mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Büyük makarna tüplerinin içerisi, çeşitli dolgularla doldurulup fırında pişirilerek hazırlanır. Genellikle et, sebze veya peynirli iç harçlarla yapılan bu yemek, hem pratik hem de lezzetlidir. Peki, geleneksel İtalyan tarzı ile akşam yemeğine hem lezzetli hem de pratik bir tat olan bu yemek nasıl yapılır? İşte, enfes cannelloni tarifi...

CANNELLONI TARİFİ

Malzemeler

Cannelloni hamuru için:

250 gram cannelloni makarnası (ya da tüp şeklinde başka bir makarna)

Bolca tuzlu su (makarnayı haşlamak için)

İç harcı için:

300 gram kıyma (isteğe bağlı olarak tavuk ya da sebzeli harç da kullanılabilir)

1 adet soğan (küçük doğranmış)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 adet havuç (rendelenmiş)

1 su bardağı ıspanak (doğranmış)

1 çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karabiber

1/2 çay bardağı rendelenmiş Parmesan peyniri

1/2 su bardağı beyaz peynir veya ricotta

Sos için:

1 su bardağı domates püresi

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı şeker

Yarım çay bardağı su

CANNELLONI YAPILIŞI

Cannelloni makarnalarını kaynar, tuzlu suda yaklaşık 10 dakika haşlayın.

Makarnaların yumuşaması yeterlidir, ancak fazla pişmemesine dikkat edin.

Haşlanan makarnaları süzüp soğuk suyla durulayın, sonra kenara alın.

Bir tavada zeytinyağını ısıtın ve doğradığınız soğanları ve sarımsakları ekleyerek yumuşayana kadar kavurun.

Ardından kıymayı ekleyip kavurmaya devam edin.

Kıyma piştikten sonra havuçları ve ıspanağı ekleyin.

Tüm malzemeler iyice karışana kadar birkaç dakika daha kavurun.

Tuz ve karabiber ile tatlandırın.

Ocaktan aldığınız harcı bir kaba alıp, peynirleri ekleyerek karıştırın.

Bir başka tavada, zeytinyağını ısıtın ve domates püresini ekleyin.

Tuz ve şekeri ilave edip, kısık ateşte yaklaşık 5-10 dakika kaynatın.

Sos koyulaşınca, yarım çay bardağı suyu ekleyerek kıvamını ayarlayın.

Haşlanmış makarnaların içine hazırladığınız iç harcı dikkatlice doldurun.

Tüm tüpleri doldurduktan sonra, fırın kabına dizin.

Doldurduğunuz makarnaların üzerine domates sosunu dökün.

Ardından fırın kabını alüminyum folyo ile kapatıp, 180 derece ısınmış fırında yaklaşık 20 dakika pişirin.

Sürenin sonunda, üzerini açıp 10 dakika daha pişirerek, üst kısmının kızarmasını sağlayın.

Fırından çıkan Cannelloni'yi sıcak olarak, üzerine ekstra Parmesan peyniri serpip, yanında bir dilim taze ekmekle servis edebilirsiniz.

Yanında hafif bir salata ile bu nefis yemeği daha da lezzetli hale getirebilirsiniz.

Afiyet olsun!