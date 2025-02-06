Kahvaltıya hızlıca hazırlayabileceğiniz enfes lezzet: Patatesli pankek tarifi

Yayınlanma: 06.02.2025 - 09:43

Güncelleme: 06.02.2025 - 09:43

Patates, mutfakların vazgeçilmez malzemelerinden biridir ve birçok farklı şekilde tüketilebilir. Hem doyurucu hem de lezzetli bir seçenek olan patatesli pankek, kahvaltı sofralarından atıştırmalıklara kadar her öğünde keyifle yenebilir. Yumuşak iç dokusu ve dışının hafif çıtır olmasıyla mükemmel bir lezzet sunan bu tarif, özellikle çocukların da favorisi olacak. Peki, kahvaltıya hızlıca hazırlayabileceğiniz bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, patatesli pankek tarifi...

PATATESLİ PANKEK TARİFİ

Malzemeler:

2 adet büyük boy patates

2 adet yumurta

1 çay bardağı süt

1 su bardağı un

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı toz biber (isteğe bağlı)

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri (isteğe bağlı)

3-4 dal ince doğranmış yeşil soğan veya dereotu

Kızartmak için sıvı yağ

PATATESLİ PANKEK YAPILIŞI

Patatesleri soyup rendeleyin ve fazla suyunu sıkın.

Bir karıştırma kabında yumurta, süt, un ve kabartma tozunu iyice çırpın.

Karışıma rendelenmiş patatesleri, baharatları, peynir ve doğranmış yeşillikleri ekleyin ve iyice karıştırın.

Tavaya az miktarda sıvı yağ ekleyin ve ısıtın.

Karışımdan birer kaşık alarak tavaya dökün, her iki tarafını da altın rengi olana kadar pişirin.

Sıcak olarak servis edin.

Yoğurt, süzme peynir veya domates sosuyla lezzetlendirebilirsiniz.

Afiyet olsun!