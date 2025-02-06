Klasik Amerikan mutfağından gelen leziz çörek: Monkey bread tarifi

Yayınlanma: 06.02.2025 - 11:31

Güncelleme: 06.02.2025 - 11:31

Monkey Bread, Amerika kökenli, yumuşak hamur toplarının tarçın ve şekerle kaplanarak pişirildiği nefis bir tatlıdır. "Çekerek yenilen ekmek" olarak da bilinen bu tarif, hem kahvaltılarda hem de çay saatlerinde keyifle tüketilir. Tatlı, yumuşak dokusu ve karamelize lezzetiyle adeta bir çörek ve kekin birleşimi gibidir. Peki, klasik Amerikan mutfağından gelen bu leziz çörek nasıl yapılır? İşte, tam ölçüsüyle monkey bread tarifi...

MONKEY BREAD TARİFİ

Malzemeler

Hamur için:

500 g un

1 su bardağı ılık süt

1/4 su bardağı toz şeker

1 paket kuru maya (veya 20 g yaş maya)

1/4 su bardağı eritilmiş tereyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 adet yumurta

Kaplama için:

1 su bardağı toz şeker

2 tatlı kaşığı tarçın

1/2 su bardağı eritilmiş tereyağı

Sos için (Opsiyonel):

1/2 su bardağı esmer şeker

1/4 su bardağı eritilmiş tereyağı

1 tatlı kaşığı vanilya özü

MONKEY BREAD YAPILIŞI

Ilık sütü bir kaba alın ve içine toz şekeri ekleyerek mayayı aktif hale getirin. 5-10 dakika bekleyin.

Büyük bir yoğurma kabına unu eleyin, tuzu ekleyin ve ortasını açarak yumurtayı, eritilmiş tereyağını ve mayalı karışımı ekleyin.

Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Hamurun üzerini örtüp 1 saat kadar mayalanmaya bırakın.

Mayalanan hamuru unlanmış tezgaha alın ve küçük ceviz büyüklüğünde parçalara bölün.

Her bir parçayı yuvarlayarak küçük toplar haline getirin.

Ayrı bir kapta toz şeker ve tarçını karıştırın.

Eritilmiş tereyağını bir kaseye alın.

Hamur toplarını önce tereyağına batırın, ardından tarçınlı şeker karışımına bulayın.

Yağlanmış bir kek veya bundt kalıbına tarçınlı şekerle kapladığınız hamur toplarını yerleştirin.

Opsiyonel olarak, üzerine esmer şeker ve tereyağı ile hazırlanan sosu gezdirebilirsiniz.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 30-35 dakika, üzeri kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkardıktan sonra birkaç dakika dinlendirin.

Kalıptan ters çevirerek çıkarın ve dilimlemeden, parçalar koparılarak tüketin.

İsteğe bağlı olarak üzerini pudra şekeri veya vanilyalı glazür ile süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun!