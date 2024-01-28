Geleneksel lezzet: Anne eli değmiş gibi salçalı bulgur pilavı...

Yayınlanma: 28.01.2024 - 20:35

Güncelleme: 28.01.2024 - 20:35

Birbirinden lezzetli ve pratik tarifler arasında geleneksel bir favoriye ne dersiniz? Lezzetli bir salçalı bulgur pilavı tarifini aynı anne eli değimiş gibi yapmak mümkün. İçindeki malzemeler ve kolay yapımıyla sofralarınıza lezzet katacak bu tarif, özellikle özel günlerde kurtarıcınız olabilir. İşte, mutfakta pratik çözümler arayanlar için harika bir seçenek olan salçalı bulgur pilavının nefis tarifi...

MALZEMELER

2 su bardağı köftelik ince bulgur

2 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

2 yemek kaşığı sıvı yağ veya tereyağı

1 adet orta boy soğan

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı pul biber

4 su bardağı sıcak su veya tavuk suyu (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

Tencereye sıvı yağ veya tereyağı alınır ve orta ateşte ısıtılır.

İsteğe bağlı olarak doğranmış soğan eklenip pembeleşene kadar kavrulur.

Domates ve biber salçası eklenip birkaç dakika daha kavrulur.

İnce bulgur eklenir ve salçalı karışım ile bulgur kısık ateşte kavrulur. Bulgurların renk alması önemli.

Tuz ve pul biberi eklenip karıştırılır.

Sıcak su veya tavuk suyu ilave edilir. Karıştırılır.

Tencerenin kapağı kapatılır, pilav suyunu çekene kadar pişirilir.

Pilavın altı kapatılır ve üzerine temiz bir bez veya kağıt havlu koyarak demlemeye bırakılır.

Demlendikten sonra karıştırarak servis yapılır.