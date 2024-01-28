Hem sağlıklı hem lezzetli: Lübnan mutfağından tabule tarifi

Yayınlanma: 28.01.2024 - 14:20

Güncelleme: 28.01.2024 - 14:20

Orta Doğu'nun zengin mutfak kültüründen çıkan, her bir ısırıkta ferahlık hissi veren Taze Tabule, özellikle sıcak günlerin vazgeçilmezidir. İnce bulgur, taze sebzeler ve doğal aromaların bir araya geldiği bu tarif, hem sağlıklı hem de lezzetli bir seçenek sunuyor. Şimdi, evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu nefis salata ile sofralarınıza Orta Doğu'nun sıcaklığını ve lezzetini taşıyın. İşte, taze ve hafif malzemelerin bir araya geldiği, ev yapımı Taze Tabule tarifi...

TABULE TARİFİ

Malzemeler:

1 su bardağı ince bulgur

1,5 su bardağı sıcak su

Yarım su bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay bardağı limon suyu

2-3 dal taze soğan (isteğe bağlı)

1/2 su bardağı taze nane veya maydanoz (isteğe bağlı)

3-4 dal taze soğan

2 adet domates

Yarım salatalık

Tuz, karabiber (isteğe bağlı)

Yapılışı:

Bulgur Hazırlığı:

Ince bulguru geniş bir kaseye alın.

Üzerine sıcak suyu ekleyin ve üzerini örtüp bulgurların şişmesini bekleyin. Bu işlem genellikle 15-20 dakika sürer.

Sebzelerin Hazırlığı:

Domatesleri ve salatalığı küçük küçük doğrayın.

Taze soğanları ince dilimler halinde doğrayın.

Taze nane veya maydanozu ince kıyın.

Tabuleyi Hazırlama:

Şişen bulgurları güzelce karıştırın.

Üzerine zeytinyağı, tuz ve limon suyunu ekleyin. İsteğe bağlı olarak tuz ve karabiber de ekleyebilirsiniz.

Doğradığınız sebzeleri ve taze nane/maydanozu bulgurların üzerine ekleyin.

Karıştırma ve Bekleme:

Tüm malzemeleri iyice karıştırın.

Hazırladığınız tabuleyi buzdolabında bir süre dinlendirerek lezzetlerin iyice harmanlanmasını sağlayabilirsiniz.

Servis:

Tabuleyi servis tabağına alın ve üzerini isteğe bağlı olarak taze nane veya maydanozla süsleyerek servis yapın.