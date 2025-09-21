Geleneksel lezzet: Asma pidesi tarifi

Göçmen mutfağının yöresel tatlarından biri olan asma pidesi, ince hamuru ve lezzetli iç harcıyla öne çıkan özel bir tariftir. Özellikle Ege ve Trakya’da bilinen bu pide, adını üzerine kapatılan asma yapraklarından alır. Hem sağlıklı hem de doyurucu olan bu yemek, misafir sofralarında farklı bir alternatif olarak sunulabilir.

MALZEMELER

Hamur için:

3 su barda ğı un

1 su bardağı ılık su

1 tatlı kaşığı tuz

1 paket instant maya

2 yemek kaşığı zeytinyağı

İç harcı için:

200 g k ıyma (isteğe g öre peynirli de yap ılabilir)

1 adet kuru soğan

1 adet domates

2 adet yeşil biber

Yarım çay barda ğı sıvı yağ

Tuz, karabiber, pul biber

Üzeri için:

Taze asma yaprakları (yıkanmış ve damarı alınmış)

YAPILIŞI

Hamuru yoğurun: Unu geniş bir kaba alın, ortasını açın. Maya, tuz, zeytinyağı ve ılık suyu ekleyip yumuşak bir hamur yoğurun. Üzerini örtüp 1 saat mayalanmaya bırakın.

İç harcı hazırlayın: İnce doğranmış soğan, domates ve biberi sıvı yağda kavurun. Ardından kıymayı ekleyip baharatlarla birlikte pişirin.

Hamuru açın: Mayalanan hamurdan bezeler koparın. Oklava ile ince oval şekilde açın.

Pideyi şekillendirin: Hamurun ortasına iç harcı yayın. Üzerini taze asma yapraklarıyla kapatın.

Pişirme: Önceden ısıtılmış 200°C fırında, altı ve üstü kızarana kadar yaklaşık 20 dakika pişirin.

Servis: Fırından çıkan asma pidelerini sıcak sıcak servis edin. Yanına ayran çok yakışır.