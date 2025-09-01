Geleneksel lezzet: Pişi tarifi

Sıcak sıcak sofraya gelen mis gibi kokusuyla pişi, Türk mutfağının en sevilen hamur işlerinden biridir. Özellikle hafta sonu kahvaltılarının vazgeçilmezi olan pişi, mayalı ya da mayasız şekilde hazırlanabiliyor. Yanında peynir, zeytin, reçel ya da bal ile ikram edilen bu geleneksel lezzet, hem kolay yapımıyla hem de nefis tadıyla herkesi kendine hayran bırakıyor. Peki, geleneksel lezzet olan bu yemek nasıl yapılır? İşte, evde deneyebileceğiniz tam ölçülü pişi tarifi…

Malzemeler

1 su bardağı ılık süt

Yarım su bardağı ılık su

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 paket instant maya (veya yarım paket yaş maya)

3,5 - 4 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

Kızartmak için sıvı yağ

Yapılışı