Geleneksel lezzet: Pişi tarifi

Sıcak sıcak sofraya gelen mis gibi kokusuyla pişi, Türk mutfağının en sevilen hamur işlerinden biridir. Özellikle hafta sonu kahvaltılarının vazgeçilmezi olan pişi, mayalı ya da mayasız şekilde hazırlanabiliyor. Yanında peynir, zeytin, reçel ya da bal ile ikram edilen bu geleneksel lezzet, hem kolay yapımıyla hem de nefis tadıyla herkesi kendine hayran bırakıyor. Peki, geleneksel lezzet olan bu yemek nasıl yapılır? İşte, evde deneyebileceğiniz tam ölçülü pişi tarifi…
Malzemeler
- 1 su bardağı ılık süt
- Yarım su bardağı ılık su
- 1 yemek kaşığı toz şeker
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 paket instant maya (veya yarım paket yaş maya)
- 3,5 - 4 su bardağı un (kontrollü ekleyin)
- Kızartmak için sıvı yağ
Yapılışı
- Ilık süt ve ılık suyu yoğurma kabına alın. Üzerine maya ve şekeri ekleyip karıştırın. 5 dakika bekletin.
- Tuz ve kontrollü şekilde unu ekleyerek ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğurun.
- Hamurun üzerini streç film veya bezle kapatıp yaklaşık 1 saat, iki katına çıkana kadar mayalanmaya bırakın.
- Mayalanan hamurdan parçalar koparıp yuvarlayın ve hafifçe bastırarak açın. (Dilerseniz merdaneyle de açabilirsiniz.)
- Tavaya bol sıvı yağ koyun, iyice kızdırın. Hamurları yağda arkalı önlü kızartın.
- Kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını süzdürün. Peynir, zeytin, reçel ya da bal ile sıcak servis edin.