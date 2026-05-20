Geleneksel lezzet sevenlere: Kıtır kıtır ev yapımı acur turşusu tarifi

20.05.2026 10:07:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Yaz aylarının sevilen sebzelerinden acur, turşu olarak hazırlandığında sofralara ferah ve kıtır bir lezzet katıyor. Sarımsak ve sirke aromasıyla hazırlanan acur turşusu, özellikle yemeklerin yanında iştah açıcı bir alternatif sunuyor.
Türk mutfağında turşu çeşitleri arasında özel bir yere sahip olan acur turşusu, hem pratik hazırlanışı hem de uzun süre dayanabilmesiyle dikkat çekiyor. Salatalığa benzeyen yapısıyla bilinen acur, doğru oranlarla kurulduğunda çıtırlığını uzun süre koruyor. Özellikle et yemekleri, kuru baklagiller ve pilavların yanında sıkça tercih ediliyor.

MALZEMELER

  • 1 kilogram acur
  • 5 diş sarımsak
  • 1 çay bardağı üzüm sirkesi
  • 1 yemek kaşığı kaya tuzu
  • 1 çay kaşığı limon tuzu
  • 4 su bardağı içme suyu
  • İsteğe bağlı nohut ve dereotu

YAPILIŞI

Acurlar bol suyla iyice yıkanır ve uç kısımları temizlenir. İstenirse birkaç yerinden bıçak yardımıyla çizik atılır.

Cam kavanozun tabanına sarımsaklar yerleştirilir. Ardından acurlar sıkıca kavanoza dizilir.

Ayrı bir kapta su, kaya tuzu, sirke ve limon tuzu karıştırılır. Hazırlanan karışım kavanoza eklenir. İsteğe bağlı olarak birkaç adet nohut ve dereotu da ilave edilebilir.

Kavanozun kapağı sıkıca kapatılır ve serin, güneş görmeyen bir yerde yaklaşık 10-15 gün bekletilir.

