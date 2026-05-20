Yumurtayı tavadan kurtaran lezzet: Ispanaklı Fırın Frittata tarifi...

Kahvaltıda kaliteli protein almak şarttır, ancak bazen yumurtayı farklı formlarda tüketmek yeme keyfini artırır. Tavada omlet yaparken yaşanan "çevirirken parçalandı" veya "içi çiğ kaldı" dertlerini tamamen bitiren Frittata tekniği, tüm malzemeleri fırının o eşit ısısıyla buluşturuyor. İşte enfes tarif...

MALZEMELER

4 adet büyük boy yumurta

1 su bardağı bebek ıspanak (Yıkanmış ve irice doğranmış)

4 yemek kaşığı tatlı lor peyniri (Protein oranını arşa çıkarmak için)

1 adet kırmızı kapya biber (Küçük küpler halinde doğranmış)

2 yemek kaşığı süt (Omletin puf puf kabarması için)

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz, karabiber, pul biber

Fırın kabını yağlamak için 1 çay kaşığı tereyağı

ADIM ADIM İTALYAN TARZI OMLET

Ispanakları ve doğranmış kapya biberleri hazırlayın. (Dilerseniz biberleri tavada 1-2 dakika soteleyerek tatlarını daha da belirginleştirebilirsiniz, ancak çiğden de gayet güzel pişecektir).

Derin bir çırpma kabında yumurtaları, sütü, kabartma tozunu ve baharatları tel çırpıcıyla tamamen bütünleşip köpürene dek iyice çırpın.

Çırptığınız yumurtalı karışıma ıspanakları, küp küp doğranmış kapya biberleri ve lor peynirini ilave edin. Bir spatula yardımıyla malzemelerin eşit dağılmasını sağlayacak şekilde nazikçe karıştırın.

20-22 cm çapında yuvarlak bir borcamı veya fırına girebilen döküm tavayı tereyağı ile iyice yağlayın. (Dilerseniz muffin kalıplarına porsiyonluk olarak da paylaştırabilirsiniz).

Hazırladığınız harcı fırın kabına dökün. Önceden ısıtılmış 180°C fırında, yumurtalar iyice kabarıp üzeri altın sarısı bir renk alana kadar (yaklaşık 20-25 dakika) pişirin. Ortasına bir kürdan batırdığınızda temiz çıkıyorsa pişmiş demektir.

Fırından çıkan pofuduk Frittata'nın ilk sıcağını atması ve sönmemesi için 3-4 dakika tezgahta dinlendirin. Ardından pizza gibi üçgen dilimlere keserek, yanında taze demlenmiş bir çayla dumanı tüterken servis yapın.