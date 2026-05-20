Kahvaltıda un devri kapandı: Yüksek proteinli ve tok tutan Kırmızı Mercimek Krepi tarifi...

20.05.2026 09:43:00
Klasik kahvaltılık krep tariflerini unutun! Sadece kırmızı mercimek ve su kullanarak hazırlanan, unsuz, glutensiz ve inanılmaz yüksek proteinli bu fit krep, diyet ve spor rutinlerinin yeni kurtarıcısı oluyor. İşte enfes tarif...
Sabahları karbonhidrat ağırlıklı beslenmek kan şekerinde ani dalgalanmalara ve hızlı acıkmaya sebep olur. Oysa kırmızı mercimeğin bitkisel protein gücünü kullanarak hazırlanan bu krep, hem günlük makro hedeflerinizi sarsmıyor hem de kahvaltıda ekmek arama derdine son veriyor. İşte enfes tarif...

MALZEMELER

1 su bardağı kırmızı mercimek (Geceden veya en az 3 saat önceden suda bekletilmiş)

Yarım su bardağı su (Kıvamı ayarlamak için)

1 çay kaşığı tuz

Çeyrek çay kaşığı karabiber ve pul biber (İsteğe bağlı)

Pişirmek için: Tavanın tabanını yağlamak için çok az zeytinyağı veya Hindistan cevizi yağı

İç Dolgusu İçin (Öneri):

Yüksek proteinli lor peyniri veya beyaz peynir

Roka, bebek ıspanak veya maydanoz

Çeri domates dilimleri

ADIM ADIM TARİF

Geceden bol suda beklettiğiniz kırmızı mercimekleri sabah iyice yıkayın ve suyunu tamamen süzün.

Süzülmüş mercimekleri mutfak robotuna (veya blender'a) alın. Üzerine yarım su bardağı suyu, tuzu ve baharatları ekleyin. Tamamen pürüzsüz, akışkan bir krep hamuru kıvamına gelene kadar 2-3 dakika boyunca robottan çekin. (Eğer çok koyuysa yemek kaşığıyla kontrollü su ekleyebilirsiniz).

Yanmaz yapışmaz krep tavasını orta ateşte ısıtın. Tabanını bir fırça yardımıyla çok hafifçe zeytinyağı ile yağlayın.

Hazırladığınız harçtan 1 kepçe alıp sıcak tavaya dökün. Tavanın sapından tutup dairesel hareketlerle çevirerek harcın ince bir tabaka halinde yayılmasını sağlayın.

Krepin üzeri matlaşıp göz göz olduğunda ve kenarları tavadan kolayca ayrılmaya başladığında (yaklaşık 2 dakika), geniş bir spatula ile ters çevirin. Diğer yüzünü de 1-2 dakika pişirin.

Pişen sıcak kreplerin içine lor peyniri, domates ve taze yeşilliklerinizi ekleyin. Rulo şeklinde sararak bu yüksek proteinli ve unsuz kahvaltı şöleninin tadını çıkarın.

İlgili Konular: #Mercimek #Kahvaltı #krep #sağlıklı yemek

