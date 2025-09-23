Geleneksel lezzete modern dokunuş: MasterChef sosyete mantısı

Mantı seven ama uzun hazırlık süresinden dolayı sık yapamayanlar için sosyete mantısı tam bir kurtarıcı. Hazır yufkanın içine kıymalı harç sarılarak yapılan bu tarif, fırında pişirildiği için çok daha hafif ve pratik. Üzerine dökülen sarımsaklı yoğurt ve kızdırılmış tereyağlı sosla birleştiğinde, klasik mantıyı aratmayan bir lezzet ortaya çıkıyor. Misafir sofraları ve özel günler için de ideal olan sosyete mantısı, şık sunumuyla dikkat çekiyor. Peki, geleneksel lezzete modern dokunuş olan bu yemek nasıl yapılır? İşte MasterChef sosyete mantısı tarifi...
Malzemeler
- 3 adet yufka
- 200 g kıyma
- 1 adet soğan (rendelenmiş)
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- Tuz, karabiber, pul biber
Üzeri için:
- 1,5 su bardağı yoğurt
- 2 diş sarımsak
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 tatlı kaşığı pul biber
Yapılışı
- Tavada sıvı yağ ile soğanı kavurun, kıymayı ekleyip suyunu salıp çekene kadar pişirin. Tuz ve baharatlarla tatlandırın.
- Yufkayı dörde bölün. Her parçanın geniş tarafına kıymalı harçtan koyup rulo yapın ve gül böreği şeklinde sarın.
- Hazırlanan mantıları yağlanmış tepsiye dizin. Önceden ısıtılmış 180°C fırında üzerleri kızarana kadar pişirin.
- Yoğurdu sarımsakla karıştırın. Ayrı bir tavada tereyağını eritip pul biber ekleyin.
- Fırından çıkan mantıları sarımsaklı yoğurt ve kızdırılmış tereyağı ile servis edin.