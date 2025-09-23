Geleneksel lezzete modern dokunuş: MasterChef sosyete mantısı

Mantı seven ama uzun hazırlık süresinden dolayı sık yapamayanlar için sosyete mantısı tam bir kurtarıcı. Hazır yufkanın içine kıymalı harç sarılarak yapılan bu tarif, fırında pişirildiği için çok daha hafif ve pratik. Üzerine dökülen sarımsaklı yoğurt ve kızdırılmış tereyağlı sosla birleştiğinde, klasik mantıyı aratmayan bir lezzet ortaya çıkıyor. Misafir sofraları ve özel günler için de ideal olan sosyete mantısı, şık sunumuyla dikkat çekiyor. Peki, geleneksel lezzete modern dokunuş olan bu yemek nasıl yapılır? İşte MasterChef sosyete mantısı tarifi...

Malzemeler

3 adet yufka

200 g kıyma

1 adet soğan (rendelenmiş)

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz, karabiber, pul biber

Üzeri için:

1,5 su bardağı yoğurt

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı pul biber

Yapılışı