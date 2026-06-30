Geleneksel Meksika usülü lezzet: Chiles en Nogada

Mutfak literatüründe Meksika'nın bağımsızlık simgesi ve gastronomi başyapıtı kabul edilen Chiles en Nogada, 1821 yılında Puebla şehrindeki Santa Monica Manastırı'nın rahibeleri tarafından ülkenin bağımsızlık kahramanı Agustín de Iturbide şerefine tasarlanmıştır. Bu yemeği dünyadaki diğer hiçbir dolma reçetesine benzetemezsiniz; çünkü malzeme tezatlıkları muazzam bir denge üzerine kuruludur.

CHILES EN NOGADA TARİFİ

Malzemeler

Gövde Tabanı İçin:

4 adet büyük boy Poblano biberi (bulunamazsa iri, etli yeşil dolmalık biber veya kapya biber)

Tatlı-Tuzlu Gövdeli İç Harç İçin:

300 gram satır kıyması (dana ve kuzu karışık)

1 adet kuru soğan (incecik doğranmış)

2 diş sarımsak (kıyılmış)

2 adet domates (rendelenmiş)

1 adet küçük boy yeşil elma veya armut (milimetrik küpler halinde doğranmış)

2 yemek kaşığı kuru üzüm

2 yemek kaşığı ince kıyılmış çiğ badem

Bir çimdik tarçın, karanfil ve karabiber

2 yemek kaşığı zeytinyağı ve tuz

Efsanevi "Nogada" (Soğuk Ceviz Sosu) İçin:

1 su bardağı taze ceviz içi (kabukları soyulmuş - sosun bembeyaz kalması için)

150 gram taze keçi peyniri (veya yumuşak beyaz peynir / süzme peynir)

1 su bardağı sıvı krema

1 tatlı kaşığı toz şeker (sosun imza tatlılığı için)

1 yemek kaşığı süt (kıvamı açmak için)

1 su bardağı ayıklanmış nar taneleri

Taze maydanoz yaprakları

Yapılışı