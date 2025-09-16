Geleneksel mutfakta farklı bir lezzet: MasterChef pırasa dolması tarifi

Türk mutfağının sevilen sebzelerinden pırasa, yalnızca zeytinyağlı yemeklerde değil, dolma çeşitlerinde de sofralara farklı bir lezzet katıyor. Haşlanarak açılan pırasa yapraklarının içine pirinç, soğan ve baharatlarla hazırlanan iç harç dolduruluyor ve kısık ateşte pişirilerek nefis bir yemek ortaya çıkıyor. Yoğurtla birlikte servis edildiğinde daha da lezzetlenen pırasa dolması, özellikle sebze severler için hem hafif hem de besleyici bir seçenek oluyor. Peki, geleneksel mutfakta farklı bir lezzet olan bu yemek nasıl yapılır? İşte MasterChef pırasa dolması tarifi…

Malzemeler

8-10 dal kalın pırasa (beyaz kısımları, sarma için)

1,5 su bardağı pirinç

2 adet kuru soğan (ince doğranmış)

1 çay bardağı zeytinyağı

2 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı kuru nane

1 tatlı kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

Yarım demet maydanoz (ince kıyılmış)

Tuz

Sosu için

1 yemek kaşığı salça

1 yemek kaşığı tereyağı veya zeytinyağı

1,5 su bardağı sıcak su

Yapılışı