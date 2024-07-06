Yayınlanma: 06.07.2024 - 09:54

Güncelleme: 06.07.2024 - 09:54

Tiramisu birkaç püf noktaya dikkat ederek son derece kısa süre içinde hazırlanabilecek yemekler arasında yer alıyor. MasterChef şeflerinin de en beğendiği tatlılardan olan tiramisunun tarifi oldukça basit. Peki, MasterChef Tiramisu tarifi! Tiramisu nasıl yapılır, püf noktaları neler? Şefleri aratmayacak Tiramisu tarifi...

TİRAMİSU TARİFİ

Malzemeler

2 yumurta

1 çay bardağı toz şeker

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 kabartma tozu

1 vanilin

2 yemek kaşığı kakao

2 çay bardağı un

Keki ıslatmak için:

Yarım su bardağı ılık su

1 tatlı kaşığı granül kahve

Tiramisu muhallebisi için;

1 yumurta sarısı

1 çay bardağı toz şeker

2 kaşık tepeleme un

2 buçuk su bardağı süt

2 yemek kaşığı labne (100 gr)

Tiramisu üzeri için;

Kakao

Yapılış