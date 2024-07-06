MasterChef Tiramisu tarifi! Tiramisu nasıl yapılır, püf noktaları neler? Şefleri aratmayacak Tiramisu tarifi...

MasterChef eleme turunda şefler tarafından istenen İtalyan tatlısı tiramisu pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Peki, MasterChef Tiramisu tarifi! Tiramisu nasıl yapılır, püf noktaları neler? Şefleri aratmayacak Tiramisu tarifi...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.07.2024 - 09:54
MasterChef Tiramisu tarifi! Tiramisu nasıl yapılır, püf noktaları neler? Şefleri aratmayacak Tiramisu tarifi...
Abone Ol google-news

Tiramisu birkaç püf noktaya dikkat ederek son derece kısa süre içinde hazırlanabilecek yemekler arasında yer alıyor. MasterChef şeflerinin de en beğendiği tatlılardan olan tiramisunun tarifi oldukça basit. Peki, MasterChef Tiramisu tarifi! Tiramisu nasıl yapılır, püf noktaları neler? Şefleri aratmayacak Tiramisu tarifi...

TİRAMİSU TARİFİ

Malzemeler

  • 2 yumurta
  • 1 çay bardağı toz şeker
  • 1 çay bardağı süt
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 kabartma tozu
  • 1 vanilin
  • 2 yemek kaşığı kakao
  • 2 çay bardağı un

Keki ıslatmak için:

  • Yarım su bardağı ılık su
  • 1 tatlı kaşığı granül kahve

Tiramisu muhallebisi için;

  • 1 yumurta sarısı
  • 1 çay bardağı toz şeker
  • 2 kaşık tepeleme un
  • 2 buçuk su bardağı süt
  • 2 yemek kaşığı labne (100 gr)

Tiramisu üzeri için;

  • Kakao

Yapılış

  1. Yumurta ve şeker 5 dakika çırpılır.
  2. Diğer malzemeler eklenir ve yağlanmış unlanmış turta kalıbına dökülür.
  3. 180 derecede 15-20 dakika kadar pişirilir.
  4. Muhallebi için labne hariç bütün malzemeler karıştırılır ve kaynayınca altı kapatılır ve labne peyniri eklenip çırpılır.
  5. Kek fırından çıkınca ılık suyla eritilmiş kahveli suyla ıslatılır.
  6. Üzerine muhallebi dökülür ve kakao elenerek süslenir.

tiramisu haberleri MasterChef haberleri pratik haberleri

İlgili Haberler

MasterChef pideli köfte tarifi: Bursa pideli köfte nasıl yapılır? Pideli Köfte malzemeleri neler?

MasterChef pideli köfte tarifi: Bursa pideli köfte nasıl yapılır? Pideli Köfte malzemeleri neler?
MasterChef'in favori yemeklerinden: Şeflerin gözdesi: Ratatouille (Ratatuy) tarifi

MasterChef'in favori yemeklerinden: Şeflerin gözdesi: Ratatouille (Ratatuy) tarifi
Marketten alınandan kat kat daha sağlıklı! Pratik ve lezzetli: Bolanez sos tarifi

Marketten alınandan kat kat daha sağlıklı! Pratik ve lezzetli: Bolanez sos tarifi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler