Gıdada sıfır atık için basit adımlar

25 Aralık 2022 Pazar, 09:00

Sıfır atık yaşam biçimi, sürdürülebilirlik kavramının önem kazanmasıyla hayatımızda her geçen gün iyice yer ediniyor. Günlük yaşamımızda, sıfır atık pratiğini uygulayabileceğimiz birçok alan mevcut. Bunlardan bir tanesi de gıdada sıfır atık. Gıdada sıfır atık yaklaşımı, diğer tüm alanlarda olduğu gibi tüketim alışkanlıklarını değiştirmek ile başlıyor. Bu sayede israfın önüne geçer, kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlarız.

Mutfağınızda sıfır atık için; basit ama etkisi bir hayli yüksek bu adımları uygulayarak başlayabilirsiniz…





İHTİYACIN KADAR SATIN AL

Gıda israfının en büyük düşmanı elbette tüketim çılgınlığı. Başta taze gıdalar olmak üzere gereğinden fazla alınan her bir ürün çöpe atılmaya mahkum. Markete ve pazara gittiğimizde “Buna da ihtiyacım var” diyerek aldığımız her fazla ürün hiç kullanılmayarak çöpe gidebiliyor. Bunun önüne geçmek için gerçekten ihtiyacımız kadar satın aldığımızdan emin olmamız gerek. Alışveriş listesi hazırlamak çok önemli. Böylece hem cebimize hem de çevreye faydamız dokunur.

ÜRÜNLERİN KABUKLARINDAN YARARLAN

Aldığımız patatesin, soğanın, elmanın, portakalın kabuğunu soyuyoruz. Peki soyulan bu kabuklar nereye gidiyor? Çöpe gitmektense bu atıklar değerlendirilebilir mi? Sebze ve meyve kabuklarını atmayıp saklayarak bunları değerlendirebiliriz. Meyve kabuklarından aromalı kekler ve kurabiyeler. Sebze kabuklarında ise kaynatarak sebze suları hazırlayabilir yemeklerinizde kullanabilirsiniz. Bütün bunları yapacak vaktiniz yoksa, çöpe atmak yerine toprağa gübre olarak gömebilirsiniz.

GIDANI İYİ SAKLA



İsrafın önüne geçmenin sırrı evimizdeki gıdayı nasıl muhafaza ettiğimizde saklı. Ürünleri saklama kaplarında veya cam kavanozlarda sakladığımızda raf ömrünü de artırmış oluyoruz. Örneğin, nane, maydanoz, dereotu gibi yeşillikleri yıkayıp kurutarak altına kağıt havlu sererek saklama kabında saklayabiliriz. Narenciye kabuklarını rendeleyip dondurarak ihtiyacımız kadarını buzluktan çıkarıp kullanabiliriz.

PİŞİRDİĞİN YEMEĞİ UNUTMA

Gıda israfının önüne geçmek için, pişirilmiş yemeğinde çöpe gitmemesi gerekiyor. Yalnızca ihtiyacımız olan kadarını pişirebiliriz veya yemekler bitene kadar başka yemek pişirmeyiz. Aynı yemeği üst üste yemek istemezseniz, hayal gücünüzü kullanarak arta kalan yemeklerinize başka malzemeler ekleyebilirsiniz. Yepyeni bir lezzet denemeniz için harika bir fırsat olur.









