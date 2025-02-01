Gıdanın İzinde: Pazı

Yayınlanma: 01.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 01.02.2025 - 04:42

Romalıların sağlık için tükettiği, ortaçağ Avrupa’sında ise şifalı bitki olarak kabul edilen pazı, bugün hala geleneksel mutfakların vazgeçilmezlerinden. Ülkemizde en çok Akdeniz ve Ege bölgelerinde yetişen bu sebze, yeşil yaprakları ve canlı sap renkleriyle pazar tezgâhlarının en estetik görünümlerinden birini sunuyor.

Pazı, hem görünümü hem de çok yönlülüğü ile dikkat çeken bir sebze. Zengin demir, kalsiyum ve C, K vitaminleri ile tam bir sağlık deposu. Bağışıklık sistemini desteklemek, kemik sağlığını güçlendirmek ve antioksidan etkisiyle cildi yenilemek gibi pek çok faydası var. Aynı zamanda lifli yapısıyla sindirime de dost olan pazı, sağlıklı beslenme trendlerinin sıkça tercih edilen malzemeleri arasında yer alıyor.

Mutfakta pazının etkileyici çok yönlülüğü, onu çorbalar, dolmalar, börekler ve hatta salatalarda bile başrole taşıyor. Buharda pişirilerek hafif bir garnitür, sarımsaklı yoğurtla geleneksel bir meze ya da modern dokunuşlarla hazırlanmış bir makarna sosu olarak sofralara çeşitlilik katıyor. Türkiye’de özellikle zeytinyağlı pazı sarması ve kavurmasıyla bilinse de son yıllarda yaratıcı tariflerle yeniden keşfediliyor. Kış aylarıyla birlikte pazı, mevsim mutfağının en güçlü oyuncularından biri olarak da öne çıkıyor. Sağlık ve lezzeti bir arada sunan bu yeşil yapraklı sebzeyi, hem klasik tariflerde hem de modern mutfak denemelerinde kullanarak sofranıza davet etmeye ne dersiniz?