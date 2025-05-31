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Glütensiz lezzetli atıştırmalık arayanlara: Mercimek kraker tarifi

Glütensiz lezzetli atıştırmalık arayanlara: Mercimek kraker tarifi

31.05.2025 17:32:00
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Haber Merkezi
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Glütensiz lezzetli atıştırmalık arayanlara: Mercimek kraker tarifi

Mercimek kraker, hem lezzetli hem de sağlıklı bir atıştırmalık seçeneği sunar. Peki, hem sağlıklı hem de pratik olan bu tarif nasıl yapılır? İşte, enfes mercimek kraker tarifi...

Besleyici değeri yüksek, doyurucu ve sağlıklı atıştırmalık arayanlar için mercimek kraker harika bir alternatiftir. Özellikle glutensiz beslenenler veya katkı maddelerinden uzak durmak isteyenler için ev yapımı mercimek kraker hem kolay hazırlanır hem de oldukça lezzetlidir. Üstelik lif ve protein açısından zengin olan bu tarif, çay saatlerine ya da çocuklar için sağlıklı bir ara öğün olarak değerlendirilebilir. Peki, hem sağlıklı hem de pratik olan bu tarif nasıl yapılır? İşte, enfes mercimek kraker tarifi...


MERCİMEK KRAKER TARİFİ

Malzemeler:

1 su bardağı kırmızı mercimek

2 su bardağı su

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı çörek otu veya susam

İsteğe bağlı: kekik, kimyon gibi baharatlar

MERCİMEK KRAKER YAPILIŞI

Kırmızı mercimeği bol suyla yıkayın ve 2 su bardağı su ile yumuşayana kadar yaklaşık 15-20 dakika haşlayın.

Haşlanan mercimeği suyuyla birlikte blenderdan geçirerek pürüzsüz bir kıvam elde edin.

Mercimek püresine zeytinyağı, tuz ve dilediğiniz baharatları ekleyip iyice karıştırın.

Fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve karışımı ince bir tabaka halinde spatula yardımıyla yayın. 

Üzerine çörek otu veya susam serpin.

Önceden ısıtılmış 160°C fırında 30-35 dakika kadar pişirin. (Kenarlar kızarınca kontrol edin.)

Fırından çıktıktan sonra hafif soğuyunca bıçakla kare veya üçgen şekillerde kesin. 

Soğudukça çıtır hale gelecektir.

Afiyet olsun!

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