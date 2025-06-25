Gökçeada'nın lezzeti mirası: Cicirya pidesi tarifi

Ege’nin en özgün adalarından biri olan Gökçeada, doğal güzelliklerinin yanı sıra köklü mutfak kültürüyle de öne çıkar. Peki, Gökçeada'nın lezzeti mirası olan bu yemek nasıl yapılır? İşte, enfes cicirya pidesi tarifi...





CİCİRYA PİDESİ TARİFİ

Malzemeler

Hamur için:

2 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kuru maya

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

Yarım su bardağı ılık su

İç harç için:

1 su bardağı beyaz peynir (tercihen keçi peyniri)

1 su bardağı doğranmış ot (cibez, arapsaçı, ebegümeci, nane veya karışımı)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Karabiber (isteğe bağlı)

CİCİRYA PİDESİ YAPILIŞI

Unu geniş bir kaseye alın.

Ortasını açarak kuru maya, tuz, zeytinyağı ve ılık suyu ekleyin.

Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Üzerini örtüp 30-40 dakika mayalanmaya bırakın.

Beyaz peyniri ezin, doğranmış otlarla karıştırın.

Zeytinyağı ve isteğe göre biraz karabiber ekleyin.

Mayalanan hamuru iki bezeye ayırın. Her birini yuvarlak ve ince şekilde açın. Hazırladığınız harcı ortasına yayın ve kenarlarını hafifçe kıvırın.

Önceden ısıtılmış 200°C fırında yaklaşık 15-20 dakika, üzeri kızarana kadar pişirin.

Cicirya Pidesi, sıcak servis edildiğinde en lezzetli halini alır.

Yanına bir bardak demli çay veya ev yapımı ayran eşlik edebilir.

Dilerseniz üzerine biraz daha zeytinyağı gezdirerek servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!