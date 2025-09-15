Cumhuriyet Gazetesi Logo
Gün boyu enerji sağlayan 5 sağlıklı kahvaltı tarifi
15.09.2025 13:57:00
Haber Merkezi
Güne enerjik başlamak için doğru kahvaltı şart! Hem lezzetli hem de besleyici olan 5 farklı kahvaltı tarifiyle gün boyu zinde kalabilirsiniz. İşte hem pratik hem de enerji dolu 5 kahvaltı tarifi...

Güne başlarken yaptığınız kahvaltı, gün içindeki enerji seviyenizi doğrudan etkiler. Sadece hızlıca bir şeyler atıştırmak yerine, dengeli ve besleyici bir kahvaltı yapmak hem konsantrasyonu artırır hem de metabolizmanızı destekler. İşte hem pratik hem de enerji dolu 5 kahvaltı tarifi...

YULAF VE MEYVELİ KAHVALTI KASESİ

Malzemeler

  • 1 su bardağı yulaf
  • 1 su bardağı süt veya bitkisel süt
  • 1 adet muz
  • Yarım su bardağı yaban mersini veya çilek
  • 1 tatlı kaşığı bal veya pekmez
  • 1 yemek kaşığı ceviz veya badem

Yapılışı

  1. Sütü ısıtın ve yulafı içine ekleyip kısık ateşte 5-7 dakika pişirin.
  2. Üzerine doğranmış muz ve yaban mersinini ekleyin.
  3. Bal veya pekmezle tatlandırın, ceviz/badem ile süsleyin.
AVOKADOLU TAM BUĞDAY EKMEĞİ

Malzemeler

  • 2 dilim tam buğday ekmeği
  • 1 adet olgun avokado
  • Tuz, karabiber, limon suyu
  • 1 adet haşlanmış yumurta

Yapılışı

  1. Avokadoyu ezin, limon suyu, tuz ve karabiberle karıştırın.
  2. Tam buğday ekmeğinin üzerine sürün.
  3. Haşlanmış yumurtayı dilimleyip ekleyin.
PEYNİRLİ VE SEBZELİ OMLET

Malzemeler

  • 2 adet yumurta
  • 1 yemek kaşığı süt
  • 50 g beyaz peynir
  • 1 küçük domates, 1/2 kırmızı biber (doğranmış)
  • Tuz, karabiber, zeytinyağı

Yapılışı

  1. Yumurtaları sütle çırpın.
  2. Sebzeleri hafifçe zeytinyağında soteleyin.
  3. Yumurta karışımını dökün, peynirleri ekleyin ve omleti pişirin.
SMOOTHİE BOWL

Malzemeler

  • 1 adet muz
  • 1/2 su bardağı yoğurt
  • 1/2 su bardağı yaban mersini
  • 1 tatlı kaşığı chia tohumu
  • 1 yemek kaşığı granola

Yapılışı

  1. Muz, yoğurt ve yaban mersinini blenderda karıştırın.
  2. Kaseye alın, üzerine chia tohumu ve granola serpiştirin.
FISTIK EZMELİ VE MUZLU TAM TAHILLI EKMEK

Malzemeler

  • 2 dilim tam tahıllı ekmek
  • 2 yemek kaşığı fıstık ezmesi
  • 1 adet muz
  • Tarçın (isteğe bağlı)

Yapılışı

  1. Ekmek dilimlerine fıstık ezmesini sürün.
  2. Muzları dilimleyip ekleyin.
  3. Üzerine tarçın serpiştirin.
