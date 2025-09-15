Gün boyu enerji sağlayan 5 sağlıklı kahvaltı tarifi

Güne başlarken yaptığınız kahvaltı, gün içindeki enerji seviyenizi doğrudan etkiler. Sadece hızlıca bir şeyler atıştırmak yerine, dengeli ve besleyici bir kahvaltı yapmak hem konsantrasyonu artırır hem de metabolizmanızı destekler. İşte hem pratik hem de enerji dolu 5 kahvaltı tarifi...
YULAF VE MEYVELİ KAHVALTI KASESİ
Malzemeler
- 1 su bardağı yulaf
- 1 su bardağı süt veya bitkisel süt
- 1 adet muz
- Yarım su bardağı yaban mersini veya çilek
- 1 tatlı kaşığı bal veya pekmez
- 1 yemek kaşığı ceviz veya badem
Yapılışı
- Sütü ısıtın ve yulafı içine ekleyip kısık ateşte 5-7 dakika pişirin.
- Üzerine doğranmış muz ve yaban mersinini ekleyin.
- Bal veya pekmezle tatlandırın, ceviz/badem ile süsleyin.
AVOKADOLU TAM BUĞDAY EKMEĞİ
Malzemeler
- 2 dilim tam buğday ekmeği
- 1 adet olgun avokado
- Tuz, karabiber, limon suyu
- 1 adet haşlanmış yumurta
Yapılışı
- Avokadoyu ezin, limon suyu, tuz ve karabiberle karıştırın.
- Tam buğday ekmeğinin üzerine sürün.
- Haşlanmış yumurtayı dilimleyip ekleyin.
PEYNİRLİ VE SEBZELİ OMLET
Malzemeler
- 2 adet yumurta
- 1 yemek kaşığı süt
- 50 g beyaz peynir
- 1 küçük domates, 1/2 kırmızı biber (doğranmış)
- Tuz, karabiber, zeytinyağı
Yapılışı
- Yumurtaları sütle çırpın.
- Sebzeleri hafifçe zeytinyağında soteleyin.
- Yumurta karışımını dökün, peynirleri ekleyin ve omleti pişirin.
SMOOTHİE BOWL
Malzemeler
- 1 adet muz
- 1/2 su bardağı yoğurt
- 1/2 su bardağı yaban mersini
- 1 tatlı kaşığı chia tohumu
- 1 yemek kaşığı granola
Yapılışı
- Muz, yoğurt ve yaban mersinini blenderda karıştırın.
- Kaseye alın, üzerine chia tohumu ve granola serpiştirin.
FISTIK EZMELİ VE MUZLU TAM TAHILLI EKMEK
Malzemeler
- 2 dilim tam tahıllı ekmek
- 2 yemek kaşığı fıstık ezmesi
- 1 adet muz
- Tarçın (isteğe bağlı)
Yapılışı
- Ekmek dilimlerine fıstık ezmesini sürün.
- Muzları dilimleyip ekleyin.
- Üzerine tarçın serpiştirin.