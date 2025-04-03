Gün boyu tok tutan taşımalık nefis lezzet: Ton balıklı nohutlu salata tarifi

Yayınlanma: 03.04.2025 - 11:33

Güncelleme: 03.04.2025 - 11:33

Sağlıklı, besleyici ve pratik bir öğün arıyorsanız, ton balıklı nohutlu salata tam size göre! Protein bakımından zengin olan ton balığı ve nohut, hem tok tutan hem de enerji veren harika bir kombinasyon oluşturuyor. İster ana öğün olarak tüketin ister hafif bir atıştırmalık olarak değerlendirin, bu salata her durumda sofranıza sağlık katacak. Peki, gün boyu tok tutan bu taşımalık nefis lezzet nasıl yapılır? İşte, ton balıklı nohutlu salata tarifi...

TON BALIKLI NOHUTLU SALATA TARİFİ

Malzemeler:

1 kutu ton balığı (süzülmüş)

1 su bardağı haşlanmış nohut

1 adet domates (doğranmış)

1 adet salatalık (doğranmış)

1 adet kapya biber (doğranmış)

1 adet yeşil biber (doğranmış)

5-6 dal maydanoz (ince kıyılmış)

3-4 dal taze soğan (doğranmış)

1/2 adet limonun suyu

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı kimyon

TON BALIKLI NOHUTLU SALATA YAPILIŞI

Haşlanmış nohutları bir kaba alın. Konserve nohut kullanıyorsanız, süzüp bol suyla durulayarak fazla nişastasını giderin.

Domates, salatalık, kapya biber, yeşil biber, taze soğan ve maydanozu küçük küpler halinde doğrayın.

Büyük bir salata kasesinde nohutları, doğradığınız sebzeleri ve süzülmüş ton balığını ekleyin.

Küçük bir kapta zeytinyağı, limon suyu, tuz, karabiber, kimyon ve pul biberi karıştırarak sosu hazırlayın.

Hazırladığınız sosu salatanın üzerine gezdirin ve tüm malzemeleri güzelce karıştırın.

İsteğe bağlı olarak üzerine birkaç dilim limon ekleyerek servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!