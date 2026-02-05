Güne hafif bir başlangıç: Peynirli omlet tarifi

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi omlet, doğru yapıldığında hem hafif hem de son derece doyurucu bir seçenek sunuyor. Az malzemeyle kısa sürede hazırlanan bu tarif, güne dengeli bir başlangıç yapmak isteyenler için ideal.

PEYNİRLİ OMLET TARİFİ

Malzemeler

2 adet yumurta

2 yemek kaşığı süt

50 gram beyaz peynir (veya lor peyniri)

1 tatlı kaşığı tereyağı

Tuz

Karabiber (isteğe bağlı)

Yapılışı