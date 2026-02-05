Güne hafif bir başlangıç: Peynirli omlet tarifi

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi omlet, doğru yapıldığında hem hafif hem de son derece doyurucu bir seçenek sunuyor. Az malzemeyle kısa sürede hazırlanan bu tarif, güne dengeli bir başlangıç yapmak isteyenler için ideal.
PEYNİRLİ OMLET TARİFİ
Malzemeler
- 2 adet yumurta
- 2 yemek kaşığı süt
- 50 gram beyaz peynir (veya lor peyniri)
- 1 tatlı kaşığı tereyağı
- Tuz
- Karabiber (isteğe bağlı)
Yapılışı
- Yumurtalar bir kâseye kırılır, süt eklenir ve çırpılır.
- Tuz ve isteğe bağlı olarak karabiber ilave edilir.
- Tava orta ateşte ısıtılır, tereyağı eklenir.
- Yumurta karışımı tavaya dökülür, kısık ateşte pişmeye bırakılır.
- Omlet hafifçe toparlanmaya başladığında peynir eklenir.
- Altı kızarınca spatula yardımıyla katlanır ya da çevrilir.
- Çok kurutmadan ocaktan alınır ve sıcak servis edilir.