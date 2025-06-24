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Güne keyifle başlamanızı sağlayan farklı ve doyurucu lezzet: Patates muffin tarifi

Güne keyifle başlamanızı sağlayan farklı ve doyurucu lezzet: Patates muffin tarifi

24.06.2025 09:59:00
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Haber Merkezi
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Güne keyifle başlamanızı sağlayan farklı ve doyurucu lezzet: Patates muffin tarifi

Patates muffin, klasik patates tariflerinden sıkılanlara hem pratik hem de sunumu etkileyici bir alternatif sunar. Peki, güne keyifle başlamanızı sağlayan bu doyurucu lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes patates muffin tarifi...

Kahvaltıya, çay saatine ya da atıştırmalık olarak hazırlanabilecek pratik ve lezzetli bir tarif mi arıyorsunuz? O zaman patates muffin tam size göre! Hem sunumu şık hem de yapımı oldukça kolay olan bu tarif, klasik patates yemeklerine lezzetli bir alternatif sunuyor. İçine damak zevkinize göre farklı malzemeler de ekleyerek kişiselleştirebileceğiniz bu muffinler, özellikle çocuklar için eğlenceli ve besleyici bir seçenek olabilir. Peki, güne keyifle başlamanızı sağlayan bu doyurucu lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes patates muffin tarifi...


PATATES MUFFIN TARİFİ 

Malzemeler:

3 adet orta boy haşlanmış patates

2 adet yumurta

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Yarım çay bardağı süt

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

Karabiber, pul biber (isteğe göre)

1 dal taze soğan (isteğe bağlı)

Muffin kalıpları

PATATES MUFFIN YAPILIŞI

Haşlanmış patatesleri bir kaba alın ve çatal yardımıyla ezin.

Üzerine yumurta, süt, zeytinyağı ve rendelenmiş kaşar peynirini ekleyin. 

Tuz, karabiber ve isteğe bağlı baharatlarla lezzetlendirin.

Arzu ederseniz ince doğranmış taze soğan, maydanoz veya dereotu da ekleyebilirsiniz.

Karışımı muffin kalıplarına eşit şekilde paylaştırın.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 20–25 dakika, üzeri kızarıncaya kadar pişirin.

Ilındıktan sonra kalıplardan çıkararak servis yapın.

Patates muffinleri sıcak ya da ılık şekilde servis edebilirsiniz. 

Yanına yoğurtlu bir sos ya da domates salatası çok yakışır.

Afiyet olsun!

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