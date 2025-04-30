Güne sağlıklı, pratik ve doyurucu bir alternatif: Karnabaharlı frittata tarifi

Yayınlanma: 30.04.2025 - 10:25

Güncelleme: 30.04.2025 - 10:25

Frittata, İtalyan mutfağının omlet benzeri, ancak daha kalın ve zengin malzemelerle hazırlanan klasik bir yemeğidir. Genellikle kahvaltılarda veya hafif öğle yemeklerinde tercih edilen frittata, sebzelerle ve peynirle bir araya geldiğinde hem besleyici hem de doyurucu bir seçeneğe dönüşür. Bu tarifte karnabahar gibi güçlü bir sebzeyi frittatanın başrolüne alıyoruz. Karnabaharlı frittata, düşük karbonhidratlı, glütensiz ve protein açısından zengin bir tarif arayanlar için ideal. Peki, güne sağlıklı, pratik ve doyurucu bir alternatif olan bu tarif nasıl yapılır? İşte, enfes karnabaharlı frittata tarifi...

KARNABAHARLI FRITTATA TARİFİ

Malzemeler:

(4-6 kişilik)

1 küçük boy karnabahar (küçük parçalara ayrılmış)

5 adet yumurta

1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri (veya parmesan)

1 küçük soğan (ince doğranmış)

1 diş sarımsak (ezilmiş)

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz ve karabiber

İsteğe bağlı: maydanoz, pul biber, zerdeçal veya kekik

KARNABAHARLI FRITTATA YAPILIŞI

Küçük parçalara ayırdığınız karnabaharı tuzlu suda yaklaşık 5-6 dakika haşlayın.

Süzüp kenara alın.

Tavaya zeytinyağını alın, soğanları pembeleşene kadar soteleyin.

Ardından sarımsağı ekleyin ve bir dakika daha kavurun.

Bir kasede yumurtaları çırpın.

İçine peynir, tuz, karabiber ve dilediğiniz baharatları ekleyin.

Sotelediğiniz soğan-sarımsak karışımına haşlanmış karnabaharı ekleyin.

Birkaç dakika birlikte kavurduktan sonra yumurtalı karışımı dökün.

Kapağını kapatıp kısık ateşte 10-12 dakika pişirin.

Frittatanın altı tamamen piştikten sonra fırının üst kısmında (ızgara modunda) 4-5 dakika kadar üzerini kızartabilirsiniz.

Fırın kullanmak istemezseniz ocağın üzerinde her iki yüzünü de pişirerek servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!