Kahvaltıya yöresel dokunuş: Hatay usulü tuzlu yoğurtlu yumurta tarifi

Hatay mutfağının güçlü lezzetlerinden biri olan tuzlu yoğurtlu yumurta, alışılmış tariflerin ötesine geçerek sofranıza yöresel ve doyurucu bir alternatif sunuyor. Kahvaltıya farklılık katmak isteyenler için birebir!

Kahvaltıya yöresel dokunuş: Hatay usulü tuzlu yoğurtlu yumurta tarifi
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 30.04.2025 - 10:00

Hatay mutfağının az bilinen ama lezzetiyle fark yaratan tariflerinden biri de tuzlu yoğurtlu yumurta. Özellikle kahvaltılarda veya hafif bir öğün olarak tercih edilen bu yöresel lezzet, tuzlu yoğurdun keskin tadı ve yumurtanın yumuşak dokusuyla damakta iz bırakıyor.

MALZEMELER

  • 2 yemek kaşığı Hatay usulü tuzlu yoğurt
  • 2 adet yumurta
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • Pul biber (isteğe göre nane veya kekik)

YAPILIŞI

Tereyağını tavada eritin.

Yumurtaları kırın ve kısık ateşte pişirin.

Ayrı bir kapta tuzlu yoğurdu 1-2 yemek kaşığı sıcak suyla açarak hafif akışkan hale getirin.

Yumurtalar piştikten sonra üzerine yoğurdu dökün.

Pul biberle süsleyerek servis edin.


Etiketler: #tuzlu yoğurtlu yumurta #hatay mutfağı

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