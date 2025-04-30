Kahvaltıya yöresel dokunuş: Hatay usulü tuzlu yoğurtlu yumurta tarifi

Yayınlanma: 30.04.2025 - 10:00

Güncelleme: 30.04.2025 - 10:00

Hatay mutfağının az bilinen ama lezzetiyle fark yaratan tariflerinden biri de tuzlu yoğurtlu yumurta. Özellikle kahvaltılarda veya hafif bir öğün olarak tercih edilen bu yöresel lezzet, tuzlu yoğurdun keskin tadı ve yumurtanın yumuşak dokusuyla damakta iz bırakıyor.

MALZEMELER

2 yemek kaşığı Hatay usulü tuzlu yoğurt

2 adet yumurta

1 yemek kaşığı tereyağı

Pul biber (isteğe göre nane veya kekik)

YAPILIŞI

Tereyağını tavada eritin.

Yumurtaları kırın ve kısık ateşte pişirin.

Ayrı bir kapta tuzlu yoğurdu 1-2 yemek kaşığı sıcak suyla açarak hafif akışkan hale getirin.

Yumurtalar piştikten sonra üzerine yoğurdu dökün.

Pul biberle süsleyerek servis edin.