Pratikliğiyle meşhur fırınsız tarif: Hindistan Cevizli Mozaik Toplar
Tatlı krizlerine hızlı ve şık bir çözüm: Hem fırınsız hem 5 malzemeyle yapılan bu minik toplar, çay saatlerinin ve ani misafirlerin kurtarıcısı oluyor.
Yoğun bir günün sonunda tatlı bir şeyler yemek istiyorsanız ama uzun tariflerle uğraşmak istemiyorsanız, bu pratik toplar tam size göre. Mozaik pastanın lokmalık ve modern hali olan Hindistan cevizli mozaik topları, hem kolay hazırlanışı hem de şık sunumuyla göz dolduruyor. Sadece birkaç malzeme, 10 dakikalık hazırlık ve bir saatlik dinlenme ile enfes bir tatlı elde edebilirsiniz!
Malzemeler
- 1 paket petit beurre (ya da herhangi sade bisküvi)
- 3 yemek kaşığı kakao
- 3 yemek kaşığı toz şeker
- 5-6 yemek kaşığı süt
- 1 su bardağı Hindistan cevizi (dışına bulamak için)
Yapılışı
- Bisküvileri bir kaba alın ve küçük parçalar haline kırın (ufalayın ama tamamen un haline getirmeyin).
- Üzerine kakao ve toz şekeri ekleyin.
- Sütü yavaş yavaş ilave ederek kıvam alana kadar karıştırın.
- Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlayın.
- Her bir topu Hindistan cevizine bulayın.
- Buzdolabında en az 1 saat dinlendirin, soğuk servis yapın.
Etiketler: #Hindistan cevizi #mozaik pasta #tarif
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