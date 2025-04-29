Pratikliğiyle meşhur fırınsız tarif: Hindistan Cevizli Mozaik Toplar

Yayınlanma: 29.04.2025 - 20:35

Güncelleme: 29.04.2025 - 20:35

Yoğun bir günün sonunda tatlı bir şeyler yemek istiyorsanız ama uzun tariflerle uğraşmak istemiyorsanız, bu pratik toplar tam size göre. Mozaik pastanın lokmalık ve modern hali olan Hindistan cevizli mozaik topları, hem kolay hazırlanışı hem de şık sunumuyla göz dolduruyor. Sadece birkaç malzeme, 10 dakikalık hazırlık ve bir saatlik dinlenme ile enfes bir tatlı elde edebilirsiniz!

Malzemeler

1 paket petit beurre (ya da herhangi sade bisküvi)

3 yemek kaşığı kakao

3 yemek kaşığı toz şeker

5-6 yemek kaşığı süt

1 su bardağı Hindistan cevizi (dışına bulamak için)

Yapılışı