Makarnanın enfes değişimi: Yoğurtlu Kabak Spagetti Tarifi

Yayınlanma: 29.04.2025 - 22:34

Güncelleme: 29.04.2025 - 22:34

Diyet yapanların ya da glutensiz beslenenlerin favorisi haline gelen “zoodles”, yani kabaktan yapılan spagetti, yoğurtlu sos ve cevizle birleşince hafif ama doyurucu bir akşam yemeğine dönüşüyor. Sadece 10 dakikada hazırlanabilen bu tarif, sıcak yaz günlerinde hem serinletici hem de besleyici bir seçenek sunuyor.

ZOODLES TARİFİ

Malzemeler

2 adet orta boy kabak

1 su bardağı süzme yoğurt

1 diş sarımsak

1 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı iri dövülmüş ceviz

Tuz, kararbiber

Üzeri için: dereotu veya nane (isteğe bağlı)

Yapılışı