Makarnanın enfes değişimi: Yoğurtlu Kabak Spagetti Tarifi
Klasik makarnaya hafif ve renkli bir alternatif arayanlara: Yoğurtlu kabak spagetti, hem göz doyuruyor hem midenizi yormuyor.
Diyet yapanların ya da glutensiz beslenenlerin favorisi haline gelen “zoodles”, yani kabaktan yapılan spagetti, yoğurtlu sos ve cevizle birleşince hafif ama doyurucu bir akşam yemeğine dönüşüyor. Sadece 10 dakikada hazırlanabilen bu tarif, sıcak yaz günlerinde hem serinletici hem de besleyici bir seçenek sunuyor.
ZOODLES TARİFİ
Malzemeler
- 2 adet orta boy kabak
- 1 su bardağı süzme yoğurt
- 1 diş sarımsak
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 2 yemek kaşığı iri dövülmüş ceviz
- Tuz, kararbiber
- Üzeri için: dereotu veya nane (isteğe bağlı)
Yapılışı
- Kabakları spiral doğrayıcı ya da ince jülyen şeklinde doğrayarak spagetti formuna getirin.
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı ile tavada 3-4 dakika soteleyin. Hafif diri kalması yeterlidir.
- Bir kasede süzme yoğurt, rendelenmiş sarımsak, tuz ve kararbiberi karıştırın.
- Ilınan kabakları yoğurtla karıştırın ve üzerine dövülmüş ceviz serpin.
- Servis tabağına alın, dilerseniz nane veya dereotu ile süsleyin. Ilık ya da soğuk olarak servis edebilirsiniz.
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