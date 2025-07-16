Güne taptaze bir başlangıç: Avokadolu yumurta salatası

Yaz sabahlarında ağır kahvaltılar yerine serin ve besleyici tarifler tercih ediliyor. Özellikle protein ve sağlıklı yağ açısından zengin bir seçenek arıyorsanız, avokadolu yumurta salatası tam size göre. Dakikalar içinde hazırlayabileceğiniz bu tarif, güne enerjik başlamanın en lezzetli yollarından biri.

AVOKADOLU YUMURTA SALATASI TARİFİ

Malzemeler:

2 adet haşlanmış yumurta

1 olgun avokado

1 yemek kaşığı limon suyu

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber

İsteğe göre: taze nane, maydanoz, pul biber

Hazırlanışı: