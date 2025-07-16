Güne taptaze bir başlangıç: Avokadolu yumurta salatası

Yaz sabahlarında ağır kahvaltılar yerine serin ve besleyici tarifler tercih ediliyor. Özellikle protein ve sağlıklı yağ açısından zengin bir seçenek arıyorsanız, avokadolu yumurta salatası tam size göre. Dakikalar içinde hazırlayabileceğiniz bu tarif, güne enerjik başlamanın en lezzetli yollarından biri.
AVOKADOLU YUMURTA SALATASI TARİFİ
Malzemeler:
- 2 adet haşlanmış yumurta
- 1 olgun avokado
- 1 yemek kaşığı limon suyu
- 1 tatlı kaşığı zeytinyağı
- Tuz, karabiber
- İsteğe göre: taze nane, maydanoz, pul biber
Hazırlanışı:
- Yumurtaları haşlayıp kabuklarını soyun ve küçük küpler halinde doğrayın.
- Avokadoyu ortadan ikiye ayırın, çekirdeğini çıkarın ve içini bir kaseye alın.
- Üzerine limon suyu ve zeytinyağını ekleyip çatalla ezin.
- Doğradığınız yumurtaları ekleyin, tuz ve baharatlarla karıştırın.
- İsteğe göre ince doğranmış taze otlarla süsleyip tam buğday ekmek üzerinde servis edin.