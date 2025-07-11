Güne zinde başlatan bir lezzet: Fırında yumurtalı ekmek tarifi

Sabahları enerjik başlamak isteyenler için protein dolu, besleyici bir tarif: Fırında Yumurtalı Ekmek. Az malzemeyle hazırlanan bu tarif, klasik "yumurtalı ekmek" lezzetini fırınla buluşturuyor. Kahvaltı sofralarını renklendirmek isteyenlere hem hızlı hem de sağlıklı bir alternatif sunuyor. İster tek başınıza, ister kalabalık aile sofralarında deneyin; sonuç kesinlikle memnun edecek!

FIRINDA YUMURTALI EKMEK TARİFİ

Malzemeler:

4 dilim bayat ekmek

3 adet yumurta

1/2 çay bardağı süt

1/2 çay kaşığı karabiber

1/2 çay kaşığı tuz

Üzeri için: rendelenmiş kaşar peyniri, doğranmış maydanoz

Hazırlanışı: