Güne zinde başlatan bir lezzet: Fırında yumurtalı ekmek tarifi

Sabahları enerjik başlamak isteyenler için protein dolu, besleyici bir tarif: Fırında Yumurtalı Ekmek. Az malzemeyle hazırlanan bu tarif, klasik "yumurtalı ekmek" lezzetini fırınla buluşturuyor. Kahvaltı sofralarını renklendirmek isteyenlere hem hızlı hem de sağlıklı bir alternatif sunuyor. İster tek başınıza, ister kalabalık aile sofralarında deneyin; sonuç kesinlikle memnun edecek!
FIRINDA YUMURTALI EKMEK TARİFİ
Malzemeler:
- 4 dilim bayat ekmek
- 3 adet yumurta
- 1/2 çay bardağı süt
- 1/2 çay kaşığı karabiber
- 1/2 çay kaşığı tuz
- Üzeri için: rendelenmiş kaşar peyniri, doğranmış maydanoz
Hazırlanışı:
- Yumurtaları derin bir kapta süt, tuz ve karabiberle birlikte çırpın.
- Ekmek dilimlerini bu karışıma bulayıp, yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin.
- Üzerlerine kaşar peyniri serpin, isteğe göre maydanoz ekleyin.
- Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 12-15 dakika pişirin.
- Sıcak servis edin. Yanına bir bardak taze sıkılmış portakal suyu çok yakışır!