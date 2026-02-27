Güney Amerika'dan enfes lezzet: Lomo Saltado tarifi

19. yüzyılda Çinli göçmenlerin Peru'ya getirdiği tekniklerle şekillenen Lomo Saltado, bir "wok" yemeğidir. Etin suyuyla birleşen soya sosu ve sirke, yemeğe derin bir aroma katarken, patates kızartması eklenmesi bu reçeteyi oldukça doyurucu bir hale getirir.
LOMO SALTADO TARİFİ
Malzemeler
- 500 gram dana bonfile (şerit doğranmış)
- 2 adet büyük boy patates (parmak doğranmış ve kızartılmış)
- 1 adet kırmızı soğan (piyazlık doğranmış)
- 2 adet domates (kabuksuz, dilimlenmiş)
- 2 yemek kaşığı soya sosu
- 1 yemek kaşığı üzüm sirkesi
- Yarım demet taze kişniş veya maydanoz
- Tuz ve karabiber
Yapılışı
- Patatesleri kızartın ve kenara alın.
- Çok sıcak bir tavada etleri yüksek ateşte hızla mühürleyin.
- Soğanları ekleyip 2 dakika çevirin, ardından domatesleri ilave edin.
- Soya sosu ve sirkeyi ekleyerek sosun hafifçe yoğunlaşmasını sağlayın.
- Son aşamada kızarmış patatesleri ve ince kıyılmış yeşillikleri tavaya atıp hızlıca karıştırın.
- Patatesler sosu çekip hafifçe yumuşadığında bekletmeden servis yapın.