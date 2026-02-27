Güney Amerika'dan enfes lezzet: Lomo Saltado tarifi

19. yüzyılda Çinli göçmenlerin Peru'ya getirdiği tekniklerle şekillenen Lomo Saltado, bir "wok" yemeğidir. Etin suyuyla birleşen soya sosu ve sirke, yemeğe derin bir aroma katarken, patates kızartması eklenmesi bu reçeteyi oldukça doyurucu bir hale getirir.

LOMO SALTADO TARİFİ

Malzemeler

500 gram dana bonfile (şerit doğranmış)

2 adet büyük boy patates (parmak doğranmış ve kızartılmış)

1 adet kırmızı soğan (piyazlık doğranmış)

2 adet domates (kabuksuz, dilimlenmiş)

2 yemek kaşığı soya sosu

1 yemek kaşığı üzüm sirkesi

Yarım demet taze kişniş veya maydanoz

Tuz ve karabiber

Yapılışı