Güney Kore'nin tatlı atıştırmalığı... Enfes Pepero tarifi!

Yayınlanma: 01.08.2024 - 16:56

Güncelleme: 01.08.2024 - 16:56

Güney Kore mutfağının sevilen atıştırmalıklarından biri olan Pepero, hem lezzeti hem de kolay yapımıyla dikkat çekiyor. İnce çubuk krakerlerin çikolata ve çeşitli süslemelerle kaplanmasıyla hazırlanan bu enfes tat, özellikle tatlı krizlerinize hızlı bir çözüm sunuyor. Evde pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz Pepero tarifiyle, hem kendinizi hem de sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. İşte, adım adım Güney Kore usulü Pepero tarifi!

MALZEMELER

200 gram sütlü çikolata (veya bitter çikolata)

100 gram beyaz çikolata (isteğe bağlı)

1 paket çubuk bisküvi (pretzel çubukları veya grissini çubukları kullanabilirsiniz)

Çeşitli süslemeler (rendelenmiş hindistan cevizi, kıyılmış fındık, renkli şekerlemeler, çikolata parçacıkları, vs.)

HAZIRLIK

Sütlü çikolatayı ve beyaz çikolatayı ayrı ayrı kaplarda benmari usulü eritmek için hazırlayın. Bunun için bir tencereye su koyun ve kaynatın. Kaynayan suyun üzerine ısıya dayanıklı bir kap koyarak çikolatayı eritin. Çikolatanın suya temas etmemesine dikkat edin.

Çikolatalar tamamen eriyip pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın.

Erittiğiniz sütlü çikolatayı bir kaseye dökün.

Çubuk bisküvileri eritilmiş çikolataya daldırın ve fazla çikolatayı akıtmak için biraz sallayın. Çikolatanın bisküvinin yarısından fazlasını kaplamasına özen gösterin.

İsteğe bağlı olarak beyaz çikolatayı da aynı şekilde hazırlayarak çubuk bisküvilerin bir kısmını beyaz çikolataya batırabilirsiniz.

Çikolataya batırdığınız bisküvileri yağlı kağıt serili bir tepsiye yerleştirin.

Hemen ardından çikolata henüz donmadan üzerine istediğiniz süslemeleri serpiştirin. Rendelenmiş hindistan cevizi, kıyılmış fındık, renkli şekerlemeler veya çikolata parçacıkları kullanabilirsiniz.

Süslediğiniz bisküvileri tepsiyle birlikte buzdolabına koyun ve çikolatanın tamamen donmasını bekleyin. Bu yaklaşık 20-30 dakika sürebilir.

Çikolatalar tamamen donduktan sonra Pepero çubuklarını buzdolabından çıkarın ve servis edin.