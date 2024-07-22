Doğu Avrupa'nın enfes ballı tatlısı: Medovik pasta tarifi...

Yayınlanma: 22.07.2024 - 17:33

Güncelleme: 22.07.2024 - 17:33

Rusya ve Doğu Avrupa'da çok ünlü olan Medovik Pasta, "Rus pastası" ve "ballı pasta" olarak da bilinir. Tam 8 katlı olan bu enfes tatlı, her bir katı ayrı ayrı pişirilen ve balla tatlandırılan muhteşem bir lezzettir. Yapımı biraz zaman ve sabır gerektirir, ancak ortaya çıkan lezzet tüm çabalara değecek niteliktedir. Peki, tadıyla sizi büyüleyecek olan bu tatlı nasıl yapılır? İşte, Medovik pasta tarifi...

MEDOVİK PASTA TARİFİ

Malzemeler:

70 gram tereyağı

3 adet yumurta

1/2 çay bardağı şeker

4 yemek kaşığı bal

3,5 - 4 su bardağı un

1 çay kaşığı karbonat

Kreması için:

1 su bardağı pudra şekeri

2 paket krema

300 gram labne peyniri

MEDOVİK PASTA YAPILIŞI

Kremayı köpük olana dek çırpın.

Oda ısısındaki labneyi pudra şekeri ile karıştırın.

Kremaya ekleyin dolapta dinlendirin.

Bal şeker ve tereyağını bir kaba alın ve benmari usulü eritin.

Ayrı bir kasede yumurta ve karbonatı çırpın.

Erimiş bal karışımını yumurtaya yavaş yavaş ekleyin.

Bu sürede karıştırmaya devam edin.

En son unu ve vanilyayı da ekleyin yoğurun.

Yapışkan bir hamur olacak. Hamuru açarken unlayın.

Hamuru 8 eşit parçaya bölün.

Her bezeyi pasta tabağı boyutundan biraz büyük açın.

Açtığınız bezenin bir tanesini fırın tepsisine alın.

180 derede 5-6 dakika pişirin.

Tüm parçaları bu şekilde pişirin.

Pişen hamuru pasta tabağını ters çevirip kesin.

Sıcakken kolay kesildiği için hemen kesmek önemli.

Kenarlarından çıkan parçaları atmayın.

Büyün bezeleri bu şekilde hazırladıktan sonra kremasını her kata sürün.

En son üstünü kaplayın.

Kenarlardan çıkan parçaları blendardan geçirip üzerini kaplayın.

Buzdolabında bir gün bekletin.

Dilimleyip servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!