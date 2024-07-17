Bulgar mutfağının meşhur lezzeti: Lömbedek tatlısı tarifi...

cumhuriyet.com.tr
17 Temmuz 2024 Çarşamba, 18:03
Bulgar mutfağının meşhur lezzeti: Lömbedek tatlısı tarifi...

Bulgar mutfağının sevilen tatlılarından biri olan Lömbedek tatlısı, hem lezzeti hem de hazırlanışıyla öne çıkan bir tariftir. Bu tatlı, özellikle şerbetli ve yumuşacık hamurunun birleşimiyle damaklarda unutulmaz bir iz bırakır. 

Bulgar mutfağının meşhur lezzeti: Lömbedek tatlısı tarifi...

Lömbedek tatlısı, özel günlerde veya konuk ağırlamalarda harika bir tercih olabilir. Davetlerinizde dünya mutfakları temasına uygun bir seçenek olarak sunabileceğiniz bu tarif, çay saatlerinizde veya yemek sonrası sunulan tatlılarda da misafirleriniz tarafından beğeniyle karşılanabilir. Peki, Bulgar mutfağının meşhur lezzeti olan bu tatllı nasıl yapılır? İşte lömbedek tatlısı tarifi...

Bulgar mutfağının meşhur lezzeti: Lömbedek tatlısı tarifi...

LÖMBEDEK TATLISI TARİFİ

Malzemeler:

1 adet yumurta

1/2 çay bardağı sıvı yağ

1/2 çay bardağı yoğurt

1 paket vanilin

1 paket kabartma tozu

2 su bardağı un

Şerbeti için:

2 su bardağı toz şeker

2 su bardağı (2 parmak fazla) su

Bulgar mutfağının meşhur lezzeti: Lömbedek tatlısı tarifi...

LÖMBEDEK TATLISI YAPILIŞI

Şerbet için orta boy bir kap içine 2 su bardağı toz şeker ve 2 su bardağından iki parmak fazla su koyun.

Şeker eriyene kadar karıştırın. 

Şerbeti kaynatmayın.

Hamur için derin bir kap içine 1 adet yumurta kırın. 

Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı yoğurt ve bir paket vanilini koyun. 

Eliniz ile iyice karıştırın.

Üzerine kabartma tozu ve unu azar azar ekleyin. 

Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edin.

Ardından hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın. 

Hamurları tepsiye dizin. 

Önceden ısıtılmış 180 derece fırına verin. 

Üzerleri kızarana kadar yaklaşık 25 dakika pişirin.

Lömbedek tatlısı piştikten sonra fırından çıkartın. 

Sıcak tatlının üzerine şerbeti kepçe yardımı ile dökün.

Ardından tepsiyi tekrar sıcak fırın içine koyun. 

5 dakika kadar fırın içinde bekletip, çıkartın. 

Şerbetini çekip soğuyana kadar bekleyin. 

Dilediğiniz gibi süsleyip servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!

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