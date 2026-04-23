Güneydoğu Asya’nın sokak ateşi: Nasi Goreng Ayam

Mutfak literatüründe "dünyanın en karakteristik kızarmış pilavı" olarak tanımlanan Nasi Goreng, Endonezya mutfak disiplininin kalbidir. Onu Çin usulü kızarmış pirinçten ayıran en temel fark; fermente karides ezmesi (Terasi) ve yoğun, tatlı, pekmezimsi bir yapısı olan Kecap Manis sosunun kullanılmasıdır.
NASİ GORENG AYAM TARİFİ
Malzemeler
Temel Yapı:
- 2 kase haşlanmış ve soğutulmuş uzun taneli pirinç (Yasmin veya Basmati - mutlaka bir gün önceden kalmış olmalı)
- 200 gram tavuk göğsü veya but (küçük küpler halinde doğranmış)
- 2 adet yumurta (biri içine karıştırmak, diğeri üzerine "göz yumurta" yapmak için)
Aromatik Taban:
- 3 diş sarımsak ve 2 adet küçük arpacık soğan (ince kıyılmış)
- 1-2 adet taze kırmızı biber (Chili)
- 1 tatlı kaşığı karides ezmesi (Terasi - Opsiyonel, ancak orijinal tat için kritiktir)
Sos ve Final:
- 2-3 yemek kaşığı Kecap Manis (Endonezya tatlı soya sosu)
- 1 yemek kaşığı normal soya sosu
- 1 tatlı kaşığı balık sosu (Fish sauce)
- Servis için: Taze salatalık ve domates dilimleri, karides krakeri (Krupuk) ve kızarmış soğan.
Yapılışı
- Wok Hazırlığı: Geniş bir tavayı veya wok'u dumanı çıkana kadar yüksek ateşte ısıtın. Sıvı yağı ekleyip tavukları yüksek ateşte renk alana ve pişene kadar hızlıca soteleyip kenara alın.
- Aromatik Füzyon: Aynı tavaya sarımsak, arpacık soğan ve biberleri ekleyin. Kokusu çıkana kadar yaklaşık 1 dakika çevirin. Eğer kullanıyorsanız karides ezmesini bu aşamada ekleyip ezerek yağa karıştırın.
- Yumurta Katmanı: Malzemeleri tavanın bir kenarına itin ve boş kalan kısma bir adet yumurta kırın. Yumurtayı çırparak pişirin ve sebzelerle karıştırın.
- Pirinç Disiplini: Soğuk pirinçleri tavaya ilave edin. Kaşığın arkasıyla pirinçleri ezip topakları açarak yüksek ateşte tüm malzemeyle harmanlayın.
- Karamelizasyon: Kecap Manis, soya sosu ve balık sosunu ekleyin. Sos pirincin her yerine geçene ve pirinçler tavada hafifçe "çıtırdamaya" başlayana kadar karıştırarak pişirmeye devam edin. Tavukları geri ekleyin.
- Göz Yumurta: Başka bir tavada, sarısı akışkan kalacak şekilde (sunny side up) bir yumurta pişirin.
- Sunum: Pilavı kaseye alın, üzerine pişirdiğiniz yumurtayı yerleştirin. Yanına ferahlık vermesi için soğuk salatalık ve domates dilimlerini ekleyerek servis yapın.