Güneydoğu Asya’nın sokak ateşi: Nasi Goreng Ayam

Mutfak literatüründe "dünyanın en karakteristik kızarmış pilavı" olarak tanımlanan Nasi Goreng, Endonezya mutfak disiplininin kalbidir. Onu Çin usulü kızarmış pirinçten ayıran en temel fark; fermente karides ezmesi (Terasi) ve yoğun, tatlı, pekmezimsi bir yapısı olan Kecap Manis sosunun kullanılmasıdır.

NASİ GORENG AYAM TARİFİ

Malzemeler

Temel Yapı:

2 kase haşlanmış ve soğutulmuş uzun taneli pirinç (Yasmin veya Basmati - mutlaka bir gün önceden kalmış olmalı)

200 gram tavuk göğsü veya but (küçük küpler halinde doğranmış)

2 adet yumurta (biri içine karıştırmak, diğeri üzerine "göz yumurta" yapmak için)

Aromatik Taban:

3 diş sarımsak ve 2 adet küçük arpacık soğan (ince kıyılmış)

1-2 adet taze kırmızı biber (Chili)

1 tatlı kaşığı karides ezmesi (Terasi - Opsiyonel, ancak orijinal tat için kritiktir)

Sos ve Final:

2-3 yemek kaşığı Kecap Manis (Endonezya tatlı soya sosu)

1 yemek kaşığı normal soya sosu

1 tatlı kaşığı balık sosu (Fish sauce)

Servis için: Taze salatalık ve domates dilimleri, karides krakeri (Krupuk) ve kızarmış soğan.

Yapılışı