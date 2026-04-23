Güneydoğu Asya’nın sokak ateşi: Nasi Goreng Ayam

23.04.2026 10:42:00
Aromatik "Kecap Manis"in (tatlı soya sosu) karamelize dokusu ile dumanlı wok aromasının, çıtır tavuk parçaları ve o meşhur "göz yumurta" ile kurduğu egzotik ittifak.

Mutfak literatüründe "dünyanın en karakteristik kızarmış pilavı" olarak tanımlanan Nasi Goreng, Endonezya mutfak disiplininin kalbidir. Onu Çin usulü kızarmış pirinçten ayıran en temel fark; fermente karides ezmesi (Terasi) ve yoğun, tatlı, pekmezimsi bir yapısı olan Kecap Manis sosunun kullanılmasıdır. 

NASİ GORENG AYAM TARİFİ

Malzemeler

Temel Yapı:

  • 2 kase haşlanmış ve soğutulmuş uzun taneli pirinç (Yasmin veya Basmati - mutlaka bir gün önceden kalmış olmalı)
  • 200 gram tavuk göğsü veya but (küçük küpler halinde doğranmış)
  • 2 adet yumurta (biri içine karıştırmak, diğeri üzerine "göz yumurta" yapmak için)

Aromatik Taban:

  • 3 diş sarımsak ve 2 adet küçük arpacık soğan (ince kıyılmış)
  • 1-2 adet taze kırmızı biber (Chili)
  • 1 tatlı kaşığı karides ezmesi (Terasi - Opsiyonel, ancak orijinal tat için kritiktir)

Sos ve Final:

  • 2-3 yemek kaşığı Kecap Manis (Endonezya tatlı soya sosu)
  • 1 yemek kaşığı normal soya sosu
  • 1 tatlı kaşığı balık sosu (Fish sauce)
  • Servis için: Taze salatalık ve domates dilimleri, karides krakeri (Krupuk) ve kızarmış soğan.

Yapılışı

  1. Wok Hazırlığı: Geniş bir tavayı veya wok'u dumanı çıkana kadar yüksek ateşte ısıtın. Sıvı yağı ekleyip tavukları yüksek ateşte renk alana ve pişene kadar hızlıca soteleyip kenara alın.
  2. Aromatik Füzyon: Aynı tavaya sarımsak, arpacık soğan ve biberleri ekleyin. Kokusu çıkana kadar yaklaşık 1 dakika çevirin. Eğer kullanıyorsanız karides ezmesini bu aşamada ekleyip ezerek yağa karıştırın.
  3. Yumurta Katmanı: Malzemeleri tavanın bir kenarına itin ve boş kalan kısma bir adet yumurta kırın. Yumurtayı çırparak pişirin ve sebzelerle karıştırın.
  4. Pirinç Disiplini: Soğuk pirinçleri tavaya ilave edin. Kaşığın arkasıyla pirinçleri ezip topakları açarak yüksek ateşte tüm malzemeyle harmanlayın.
  5. Karamelizasyon: Kecap Manis, soya sosu ve balık sosunu ekleyin. Sos pirincin her yerine geçene ve pirinçler tavada hafifçe "çıtırdamaya" başlayana kadar karıştırarak pişirmeye devam edin. Tavukları geri ekleyin.
  6. Göz Yumurta: Başka bir tavada, sarısı akışkan kalacak şekilde (sunny side up) bir yumurta pişirin.
  7. Sunum: Pilavı kaseye alın, üzerine pişirdiğiniz yumurtayı yerleştirin. Yanına ferahlık vermesi için soğuk salatalık ve domates dilimlerini ekleyerek servis yapın.
