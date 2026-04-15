Güneydoğu Asya’nın Tropikal Sokak Lezzeti: Roti Pisang

Mutfak literatüründe "tropikal bir enerji bombası" olarak tanımlanan Roti Pisang, aslında kökeni Hindistan’a dayanan ancak Malezya ve Endonezya’da karakterini bulan "Roti" (ekmek) ailesinin en tatlı üyesidir. Onu sıradan kreplerden veya meyveli ekmeklerden ayıran en temel fark, hamurunun kat kat (laminated) yapısı ve yüksek ısıda dışının çıtır, içinin ise muzun şekeriyle yumuşacık kalmasıdır.

ROTI PISANG TARİFİ

Malzemeler

Hamur İçin:

3 su bardağı un

1 su bardağı ılık su

1 yemek kaşığı toz şeker

Yarım tatlı kaşığı tuz

2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı veya sade yağ (Ghee)

Hamuru bekletmek için: Bolca sıvı yağ

İç Harcı İçin:

3-4 adet çok olgun muz (terecihen yerli küçük muzlar veya Pisang Raja)

2 yemek kaşığı toz şeker (isteğe bağlı)

Yarım çay kaşığı tarçın

Yapılışı