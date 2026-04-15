Güneydoğu Asya’nın Tropikal Sokak Lezzeti: Roti Pisang

Mutfak literatüründe "tropikal bir enerji bombası" olarak tanımlanan Roti Pisang, aslında kökeni Hindistan’a dayanan ancak Malezya ve Endonezya’da karakterini bulan "Roti" (ekmek) ailesinin en tatlı üyesidir. Onu sıradan kreplerden veya meyveli ekmeklerden ayıran en temel fark, hamurunun kat kat (laminated) yapısı ve yüksek ısıda dışının çıtır, içinin ise muzun şekeriyle yumuşacık kalmasıdır.
ROTI PISANG TARİFİ
Malzemeler
Hamur İçin:
- 3 su bardağı un
- 1 su bardağı ılık su
- 1 yemek kaşığı toz şeker
- Yarım tatlı kaşığı tuz
- 2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı veya sade yağ (Ghee)
- Hamuru bekletmek için: Bolca sıvı yağ
İç Harcı İçin:
- 3-4 adet çok olgun muz (terecihen yerli küçük muzlar veya Pisang Raja)
- 2 yemek kaşığı toz şeker (isteğe bağlı)
- Yarım çay kaşığı tarçın
Yapılışı
- Esnek Hamur: Un, su, şeker, tuz ve eritilmiş yağı karıştırarak pürüzsüz ve oldukça esnek bir hamur yoğurun. Hamuru en az 10-15 dakika yoğurmak, içindeki glutenin açığa çıkması ve hamurun yırtılmadan açılması için teknik bir zorunluluktur.
- Yağda Dinlendirme: Hamurdan bezeler koparıp her birini bolca sıvı yağla yağlayın ve bir kabın içinde, üzerleri yağla kaplı şekilde en az 3 saat (mümkünse bir gece) dinlendirin.
- Açma Sanatı: Dinlenen bezeyi yağlı bir tezgaha alın. Parmak uçlarınızla merkezden dışa doğru, hamur tül gibi incecik olana ve altındaki tezgahın deseni görünene kadar açın. (Yırtılsa bile sorun değil, katlanacaktır).
- Muzla Buluşma: Açılan hamurun tam ortasına ince dilimlenmiş muzları dizin. Üzerine bir tutam şeker ve tarçın serpiştirin.
- Katlama: Hamurun kenarlarını muzların üzerine kapatarak kare veya dikdörtgen bir zarf formu verin.
- Mühürleme: Geniş bir tavayı (tercihen döküm tava veya sac) orta ateşte ısıtın. Çok az yağ ekleyip hazırladığınız rotiyi tavaya alın. Her iki tarafı da altın sarısı-kahverengi benekler oluşana ve muzlar içeride karamelize olana kadar yaklaşık 3-4 dakika pişirin.
- Servis: Roti Pisang'ı dilimleyerek, üzerine yoğunlaştırılmış süt (condensed milk) veya çikolata sosu gezdirerek sıcak servis yapın.