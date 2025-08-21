Günümüze ulaşan lezzet: İmam Bayıldı tarifi...

Türk mutfağının en özel zeytinyağlı yemeklerinden biri olan İmam Bayıldı, Osmanlı döneminden günümüze kadar gelen köklü bir tarif. Bu klasik lezzet, özellikle yaz aylarında sofraların vazgeçilmezi oluyor. İşte enfes İmam Bayıldı tarifi...

MALZEMELER

6 adet küçük boy patlıcan

4 adet kuru soğan (piyazlık doğranmış)

4 diş sarımsak

3 adet domates

5-6 adet yeşil biber

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Yarım demet maydanoz (ince kıyılmış)

1 çay bardağı su

YAPILIŞI

Patlıcanların kabuklarını alacalı soyun, ortasını boydan boya yarın. Acısını almak için tuzlu suda yaklaşık 20 dakika bekletin, ardından kurulayın.

Tavada zeytinyağını kızdırıp patlıcanları hafifçe kızartın ve bir fırın kabına dizin.

İç harcı için ayrı bir tavada zeytinyağında soğanları ve sarımsakları kavurun. Üzerine doğranmış domates, biber, tuz, şeker ve baharatları ekleyin. Domatesler suyunu salıp çekene kadar pişirin.

Hazırladığınız iç harcı patlıcanların içine doldurun.

Üzerine bir çay bardağı su gezdirin ve 180 derece fırında yaklaşık 30-35 dakika pişirin.

Fırından çıkardıktan sonra üzerine ince kıyılmış maydanoz serpiştirerek soğumaya bırakın.