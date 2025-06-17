Gürcü mutfağından sofralara: Chakapuli tarifi

Gürcü mutfağı denince ilk akla gelenler khachapuri ve khinkali olur. Ancak bu zengin mutfakta keşfedilmeyi bekleyen birçok nefis yemek var. Bunlardan biri de Chakapuli: taze erik ve yeşilliklerle yapılan, kuzu etiyle hazırlanan ekşi ve ferahlatıcı bir ana yemek. Özellikle bahar aylarında, doğanın taptaze ürünleriyle hazırlanmasıyla meşhurdur.
CHAKAPULI TARİFİ
Malzemeler:
- 800 gr kuzu eti (kemikli tercih edilir)
- 1 adet büyük beyaz soğan
- 3-4 diş sarımsak
- 1 demet taze kişniş
- 1 demet taze dereotu
- 1 demet taze estragon (tarhun)
- 200 gr yeşil erik (veya taze mürdüm eriği, bulunamazsa biraz limon suyu ve nar ekşisi karışımı kullanılabilir)
- 100 ml beyaz şarap
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- Tuz ve karabiber
Yapılışı:
- Eti hazırlayın: Kuzu etini iri kuşbaşı doğrayın. Bir tencerede zeytinyağıyla birlikte hafifçe mühürleyin.
- Soğan ve sarımsağı ekleyin: Doğranmış soğan ve sarımsağı tencereye alın, birkaç dakika kavurun.
- Erikleri ve beyaz şarabı ilave edin: Erikleri bütün halde ekleyin. Üzerine beyaz şarabı dökün ve etlerin üzerini az geçecek kadar su ekleyin. Orta ateşte kaynamaya bırakın.
- Baharat ve yeşillikler: Tuz, karabiber ve tereyağını ilave edin. Yaklaşık 40-50 dakika kısık ateşte pişirin.
- Yeşillikleri ekleyin: Pişmeye yakın (son 10 dakika) ince doğranmış kişniş, dereotu ve estragonu ekleyin. Yeşillikler aromasını bırakınca ocaktan alın.
- Servis: Sıcak sıcak, yanında taze Gürcü ekmeğiyle (puri) servis edin.