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Gürcü mutfağından sofralara: Chakapuli tarifi

Gürcü mutfağından sofralara: Chakapuli tarifi

17.06.2025 21:35:00
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Haber Merkezi
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Gürcü mutfağından sofralara: Chakapuli tarifi

Ekşi ve aromatik tadıyla öne çıkan Chakapuli, Gürcistan’ın bahar aylarında sofraları süsleyen gizli lezzetlerinden biri.

Gürcü mutfağı denince ilk akla gelenler khachapuri ve khinkali olur. Ancak bu zengin mutfakta keşfedilmeyi bekleyen birçok nefis yemek var. Bunlardan biri de Chakapuli: taze erik ve yeşilliklerle yapılan, kuzu etiyle hazırlanan ekşi ve ferahlatıcı bir ana yemek. Özellikle bahar aylarında, doğanın taptaze ürünleriyle hazırlanmasıyla meşhurdur.

CHAKAPULI TARİFİ

Malzemeler:

  • 800 gr kuzu eti (kemikli tercih edilir)
  • 1 adet büyük beyaz soğan
  • 3-4 diş sarımsak
  • 1 demet taze kişniş
  • 1 demet taze dereotu
  • 1 demet taze estragon (tarhun)
  • 200 gr yeşil erik (veya taze mürdüm eriği, bulunamazsa biraz limon suyu ve nar ekşisi karışımı kullanılabilir)
  • 100 ml beyaz şarap
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Tuz ve karabiber

Yapılışı:

  1. Eti hazırlayın: Kuzu etini iri kuşbaşı doğrayın. Bir tencerede zeytinyağıyla birlikte hafifçe mühürleyin.
  2. Soğan ve sarımsağı ekleyin: Doğranmış soğan ve sarımsağı tencereye alın, birkaç dakika kavurun.
  3. Erikleri ve beyaz şarabı ilave edin: Erikleri bütün halde ekleyin. Üzerine beyaz şarabı dökün ve etlerin üzerini az geçecek kadar su ekleyin. Orta ateşte kaynamaya bırakın.
  4. Baharat ve yeşillikler: Tuz, karabiber ve tereyağını ilave edin. Yaklaşık 40-50 dakika kısık ateşte pişirin.
  5. Yeşillikleri ekleyin: Pişmeye yakın (son 10 dakika) ince doğranmış kişniş, dereotu ve estragonu ekleyin. Yeşillikler aromasını bırakınca ocaktan alın.
  6. Servis: Sıcak sıcak, yanında taze Gürcü ekmeğiyle (puri) servis edin.
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