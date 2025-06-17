Gürcü mutfağından sofralara: Chakapuli tarifi

Gürcü mutfağı denince ilk akla gelenler khachapuri ve khinkali olur. Ancak bu zengin mutfakta keşfedilmeyi bekleyen birçok nefis yemek var. Bunlardan biri de Chakapuli: taze erik ve yeşilliklerle yapılan, kuzu etiyle hazırlanan ekşi ve ferahlatıcı bir ana yemek. Özellikle bahar aylarında, doğanın taptaze ürünleriyle hazırlanmasıyla meşhurdur.

CHAKAPULI TARİFİ

Malzemeler:

800 gr kuzu eti (kemikli tercih edilir)

1 adet büyük beyaz soğan

3-4 diş sarımsak

1 demet taze kişniş

1 demet taze dereotu

1 demet taze estragon (tarhun)

200 gr yeşil erik (veya taze mürdüm eriği, bulunamazsa biraz limon suyu ve nar ekşisi karışımı kullanılabilir)

100 ml beyaz şarap

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz ve karabiber

Yapılışı: